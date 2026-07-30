Bí thư Đà Nẵng: Chậm một quyết sách, thành phố sẽ lỡ một cơ hội phát triển

(VTC News) -

Chia sẻ trên được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nêu ra tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), sáng 30/7.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đang tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù để mở rộng không gian phát triển, khơi thông các nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Quang cũng chỉ ra những hạn chế về thể chế, tổ chức thực hiện, phân cấp gắn với nguồn lực, cải cách hành chính và năng lực quản trị ở một số lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các động lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển và logistics. Theo ông Quang, trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng quyết liệt, chậm một quyết sách cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cơ hội phát triển.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị HĐND thành phố tập trung đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; làm rõ chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị, những khó khăn trong phân cấp, phân quyền và đề xuất các giải pháp thiết thực để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Về hoạt động của HĐND, ông Quang nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn và trách nhiệm giải trình; tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, các kết luận sau giám sát và những nội dung cử tri quan tâm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục đối với từng tồn tại, hạn chế.

Ngoài ra, HĐND thành phố cần đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, từng bước xây dựng HĐND số, nâng cao chất lượng xây dựng chính sách và giám sát trên cơ sở dữ liệu, mở rộng tương tác với cử tri trên môi trường số, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.