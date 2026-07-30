Cụ ông 98 tuổi ở Đà Nẵng bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt

(VTC News) -

Ngày 30/7, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng cho biết một bệnh nhân vừa được xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực vì bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt, gây tổn thương gan, thận, suy hô hấp và rối loạn đông máu.

Trước đó, ngày 18/7, cụ N.S. (98 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đang làm vườn thì bị đàn ong vò vẽ tấn công. Gần 80 nốt đốt phân bố tại nhiều vị trí trên cơ thể, tập trung ở lưng, tay, chân và đầu. Sau đó, người bệnh đau nhức toàn thân, mệt nhiều rồi ngã xuống và được gia đình khẩn trương đưa đến Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng.

Cụ ông 98 tuổi ở Đà Nẵng nhập viện vì bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt. (Ảnh: Bùi Huân)

Thời điểm nhập viện, cụ S. phù hai mắt, da niêm mạc nhợt, thở gắng sức và có nhiều vết ong đốt trên cơ thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng, rối loạn đông máu nặng, men gan và men cơ tăng cao, kèm biểu hiện suy hô hấp, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân được chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực – chống độc để theo dõi và điều trị. Các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng thuốc chống dị ứng, kháng sinh và theo dõi sát chức năng gan, thận, đông máu. Trước nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan tiếp tục tiến triển, ê-kíp đặt catheter và thực hiện lọc máu liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, khoa Hồi sức tích cực – chống độc, cho biết: “Người bệnh tuổi rất cao, lại bị gần 80 nốt ong vò vẽ đốt nên lượng độc tố xâm nhập cơ thể lớn. Nguy cơ đáng lo ngại là suy thận, tổn thương gan, rối loạn đông máu và suy hô hấp. Bên cạnh hồi sức tích cực, lọc máu liên tục được chỉ định nhằm hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa. Người bệnh phải được theo dõi sát từng giờ để kịp thời xử trí những diễn biến bất thường”.

Sau điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện từng ngày, chức năng gan và thận dần hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo, ong vò vẽ đốt nhiều nốt có thể gây nhiễm độc toàn thân, tiêu cơ vân, suy thận cấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Khi bị ong đốt nhiều nốt hoặc xuất hiện khó thở, chóng mặt, phù mặt, đau nhức toàn thân, tiểu ít hay nước tiểu sẫm màu, người dân cần đến ngay cơ sở y tế, không tự điều trị tại nhà.