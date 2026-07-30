5 cách khử mùi tanh cá nhanh chóng

Mùi tanh cá sau khi chế biến dễ bám trong bếp, quần áo và đồ dùng, gây cảm giác khó chịu nếu không xử lý kịp thời. Bạn có thể khử mùi tanh cá nhanh chóng bằng vài nguyên liệu có sẵn trong gian bếp.

Mùi tanh cá ảnh hưởng thế nào?

Mùi tanh thường phát sinh trong quá trình sơ chế, nấu nướng do các hợp chất tự nhiên trong cá phát tán vào không khí. Ngoài ra, dao, thớt, chảo, bồn rửa hoặc mặt bếp nếu không được vệ sinh kỹ cũng dễ giữ lại mùi khó chịu. Với những không gian bếp kín hoặc thông với phòng khách, mùi cá còn có thể lan rộng và bám vào rèm cửa, sofa, quần áo cùng nhiều vật dụng khác.

Mùi cá không gây hại trực tiếp nhưng có thể ảnh hưởng đến chất lượng không gian sống. Mùi này dễ khiến nhà ở trở nên bí bách, khó chịu, đồng thời bám vào quần áo, rèm cửa, sofa và các vật dụng xung quanh. Nếu sau một thời gian ra ngoài trở về vẫn ngửi thấy mùi cá hoặc mùi còn lưu trên tay, dụng cụ bếp, đó là dấu hiệu mùi chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Mùi tanh cá sau khi chế biến dễ bám trong bếp, quần áo và đồ dùng, gây cảm giác khó chịu nếu không xử lý kịp thời.

Cách khử mùi tanh cá hiệu quả

- Mở cửa thông gió: Mở cửa sổ, cửa chính ngay sau khi nấu, đồng thời bật quạt hút mùi hoặc quạt thông gió để đẩy mùi ra ngoài nhanh hơn.

- Đun giấm hoặc chanh: Đun sôi vài lát chanh hoặc vài thìa giấm với nước trong vài phút. Hơi nước giúp trung hòa mùi tanh và làm không gian dễ chịu hơn.

- Dùng vỏ cam, vỏ chanh: Đặt vỏ cam, quýt hoặc chanh trong bếp, hoặc đun cùng nước để tinh dầu lan tỏa, giúp át mùi cá tự nhiên.

- Sử dụng nến thơm hoặc tinh dầu: Tinh dầu sả chanh, cam, bạc hà hay oải hương có thể giúp lấn át mùi tanh, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn.

- Đặt baking soda: Để một bát baking soda gần khu vực nấu ăn nhằm hấp thụ mùi còn sót lại trong không khí.

- Vệ sinh bếp ngay sau khi nấu: Rửa sạch dao, thớt, chảo, bồn rửa và lau mặt bếp để loại bỏ dầu mỡ, nước cá – nguyên nhân khiến mùi tanh lưu lại lâu.

- Khử mùi tanh cá trên tay và dụng cụ: Có thể dùng muối kết hợp với chanh để chà lên tay, dao, thớt rồi rửa sạch; pha loãng giấm với nước để rửa hoặc tráng dụng cụ; hoặc tận dụng bã cà phê chà nhẹ lên tay, thớt, dao nhằm hút mùi và tạo hương thơm dễ chịu.

- Mẹo giảm mùi tanh khi nấu cá: Dùng gừng khi ướp hoặc chế biến cá giúp khử mùi và tăng hương vị; thêm một ít rượu trắng hoặc chanh để trung hòa mùi tanh; kết hợp các gia vị như sả, hành, tỏi, tiêu, thì là giúp món cá thơm ngon, hấp dẫn hơn.

Cách hạn chế mùi tanh trong nhà

- Vệ sinh bếp ngay sau khi nấu để tránh mùi bám lâu.

- Bật máy hút mùi trong suốt quá trình chế biến.

- Xử lý rác thực phẩm đúng cách, cho đầu cá, vảy cá vào túi kín và đổ rác sớm để hạn chế phát sinh mùi.