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Động đất ở Venezuela: Nữ sinh sống sót kỳ diệu sau 17 giờ dưới đống đổ nát

(VTC News) -

Hai trận động đất liên tiếp làm tòa nhà sụp đổ ở Venezuela, Maria mắc kẹt gần 17 giờ giữa bụi mù, bê tông vỡ và bóng tối trước khi được giải cứu.

VTC News
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