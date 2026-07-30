VinFast VF 7 được lòng dân mê xê dịch trong những hành trình du lịch mùa hè

(VTC News) -

Rộng rãi từ chỗ ngồi đến khoang hành lý

Sau một tuần trải nghiệm VinFast VF 7, anh Tuấn Anh (kênh Mê Xe) từ một người “anti xe điện” đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi không gian của chiếc C-SUV Việt.

“Đặt ghế trẻ em ở hàng ghế sau không gian vẫn rất rộng, vợ tôi ngồi thoải mái. Ngay cả khi có thêm bạn bè đi cùng cũng vẫn ngồi được”, anh nhận xét.

Với kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, VF 7 sở hữu không gian nổi bật hàng đầu phân khúc. Anh Nguyễn Văn Mạc, một chủ xe VF 7, cảm nhận rõ ưu điểm này sau chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình từ Hà Nội đến Buôn Ma Thuột. Trong 10 ngày di chuyển trên xe, cả 5 thành viên trong gia đình anh đều cảm thấy rất dễ chịu.

“Không có mùi xăng, không có tiếng ồn động cơ nên đi xa không còn cảm giác mệt mỏi hay say xe vì bí bách như thời đi xe xăng”, anh Mạc chia sẻ.

Bên cạnh đó, khoang hành lý rộng rãi cũng là điểm cộng lớn của VF 7. Khi gập hàng ghế sau, dung tích chứa đồ có thể mở rộng tối đa lên tới 1.576 lít, đáp ứng nhu cầu trong những chuyến đi dài ngày.

“Gia đình tôi mang theo vali, đồ ăn cùng nhiều dụng cụ cắm trại, dã ngoại để nghỉ ngơi dọc đường nhưng cốp xe vẫn còn dư chỗ. Việc sắp xếp và lấy đồ cũng rất thuận tiện”, anh Mạc cho biết.

Trải nghiệm di chuyển mùa hè của gia đình anh càng thêm trọn vẹn nhờ hàng loạt tiện nghi vượt trội trong tầm giá như điều hòa tự động 2 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí Combi 1.0, giúp khoang xe luôn thông thoáng. Đây là điểm đặc biệt hữu ích với gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi.

Càng đi nhiều, càng tiết kiệm

Ngoài không gian rộng rãi, VF 7 mang lại lợi thế rất lớn về chi phí vận hành, nhất là với những gia đình thường xuyên đi du lịch xa. Hiện tại, các chủ xe điện VinFast nói chung và chủ xe VF 7 nói riêng đang được hưởng đặc quyền sạc pin miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

“Một mẫu xe xăng hạng C mỗi lần đổ đầy bình hết khoảng 1,3 triệu đồng và di chuyển được 500 km, đồng nghĩa chi phí nhiên liệu hơn 2.000 đồng/km. Trong khi đó, với chính sách miễn phí sạc, VF 7 có thể giúp chủ xe tiết kiệm gần như toàn bộ số tiền trên. Đây là một lợi thế rất đáng cân nhắc”, anh Vũ - reviewer của kênh Drive mode VN - phân tích.

Đi kèm chi phí “nhiên liệu” 0 đồng là chi phí bảo dưỡng chỉ bằng 20-30% xe xăng nhờ cấu tạo động cơ điện đơn giản. Chia sẻ trên kênh Drive mode VN, anh Hưng, một chủ xe tại Quảng Ninh, cho biết lần gần nhất anh bảo dưỡng VF 7 ở mốc 65.000 km chỉ mất 700.000 đồng, tính cả chi phí thay lọc gió. Hiện tại, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast nói chung là 15.000 km/lần.

Đặc biệt, VF 7 còn tạo lợi thế ngay từ thời điểm xuống tiền. Trong tháng 7/2026, khách hàng có thể tiếp cận VF 7 với mức giá niêm yết chỉ từ 740 triệu đồng. Thậm chí, chi phí mua xe thực tế có thể xuống mức 660 triệu đồng nếu người mua áp dụng voucher tri ân khách hàng sở hữu xe xăng VinFast (giá trị tối đa 80 triệu đồng). Bên cạnh đó, các gia đình có thể mua xe trả góp chỉ với 0 đồng vốn ban đầu.

Hội tụ nhiều lợi thế về thiết kế, không gian, công nghệ và chi phí sử dụng, không khó để lý giải sức hút của VF 7 trong nửa đầu năm 2026. Riêng trong tháng 6, doanh số VF 7 đạt 1.437 xe, là mẫu xe số một phân khúc C-SUV về doanh số.