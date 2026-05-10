Chủ xe VinFast VF 7: Từ khi mua xe gần như chưa phải chi đồng nào

Mua VF 7 dễ hơn bao giờ hết

Anh Phan Văn Định (Hà Nội) vừa quyết định xuống tiền sở hữu VinFast VF 7. Theo anh, mức giá niêm yết của VF 7 vốn dĩ đã rất hợp lý (từ 789 triệu đồng cho bản Eco), lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Chưa kể, anh chuyển đổi từ chiếc xe xăng cũ của gia đình sang VF 7 nên được nhận thêm ưu đãi 3% từ hãng xe Việt (áp dụng tới hết tháng 5/2026).

Cộng dồn hai chính sách, anh được ưu đãi 9%, đồng nghĩa tiết kiệm được khoảng 70-80 triệu đồng. Đặc biệt, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên anh Định còn “bỏ túi” được thêm một khoản tiền lớn so với xe xăng.

“Khi so sánh về mức giá sở hữu, VF 7 rõ ràng đem lại lợi ích kinh tế hơn so với các mẫu xe xăng trong phân khúc”, anh cho biết. Vị chủ xe chia sẻ phần tiền này “thừa sức” chi trả các chi phí như cấp biển số, mua bảo hiểm, trang bị thêm phụ kiện…

Trường hợp mua trả góp, nhờ chính sách “Mua xe 0 đồng” của VinFast, khách hàng không phải bỏ ra bất cứ khoản nào ở thời điểm mua xe. Đây cũng chính là lý do khiến anh Nguyễn Sĩ Hiền (Nam Định) quyết định lựa chọn VF 7.

“Đối với các thương hiệu khác, thông thường khách hàng vẫn phải trả tối thiểu 20% giá trị xe. Chính sách hỗ trợ trả góp của VinFast đã mở ra cơ hội rất lớn cho tôi”, anh Hiền khẳng định.

Anh đã lựa chọn hưởng mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong vòng 3 năm đầu (thay thế ưu đãi trực tiếp 6%). Sau khi tính toán gói vay cụ thể, anh nhận thấy mức tiền phải trả hàng tháng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả.

“Tôi có tìm hiểu thì lãi suất vay mua xe trên thị trường cao hơn khá nhiều, ít nhất là 9%/năm. Vì vậy, mức lãi suất trong chương trình của VinFast là khá hiếm”, vị chủ xe nhận định.

Từ khi mua xe gần như chưa phải chi đồng nào

Tương tự các dòng xe VinFast khác, VF 7 còn tạo ấn tượng với người dùng nhờ chi phí vận hành ở mức “dễ thở”, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động liên tục.

Chia sẻ cụ thể về lợi ích kinh tế của xe điện, anh Nguyễn Minh Kiên (Hà Nội) cho biết từ khi mua VF 7, anh gần như không phải bỏ bất cứ một đồng nào, nhờ chính sách sạc miễn phí lên tới 3 năm tại các trạm công cộng V-Green (áp dụng tới 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

“Nhờ chính sách miễn phí sạc, tôi có cơ hội được sử dụng xe nhiều hơn mà không phải chịu bất cứ áp lực nào, khác hẳn với hồi còn sử dụng xe xăng”, anh Kiên thẳng thắn.

Trước đây, trung bình mỗi tháng, anh thường tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng chi phí nhiên liệu cho xe xăng. Từ khi chuyển sang VF 7, khoản chi này gần như được xóa bỏ hoàn toàn, giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể để phục vụ nhu cầu chi tiêu khác. Ngân sách hàng tháng của gia đình cũng được tối ưu.

Bên cạnh đó, với chu kỳ 15.000 km cho 1 lần bảo dưỡng, anh vẫn chưa phải đưa xe vào xưởng dù đã sử dụng hơn 8 tháng. “Nếu còn chiếc xe xăng cũ, đến thời điểm này tôi đã phải chi vài triệu đồng bảo dưỡng. Trong khi đó, theo chia sẻ từ cộng đồng người dùng, chi phí bảo dưỡng đầu tiên của xe điện chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng”, anh phân tích.

Tổng hòa giữa mức giá hấp dẫn, chính sách bán hàng linh hoạt cùng chi phí vận hành và bảo dưỡng tối ưu, VinFast VF 7 đang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng C cho nhóm khách hàng đề cao hiệu quả tài chính lâu dài.