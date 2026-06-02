Cứu sống bé gái sinh non chỉ 900 gram sau hơn 3 tháng giành giật sự sống

Ngay sau khi chào đời, bé Dứa (Hà Nội) được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để hồi sức tích cực. Người mẹ chưa kịp ôm con vào lòng đã phải gửi gắm toàn bộ hy vọng cho các y bác sĩ.

“Tôi chỉ biết chờ điện thoại từ bệnh viện. Mỗi lần nghe bác sĩ báo con ổn định hơn một chút hay tăng thêm vài chục gram, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian ấy, tôi chỉ biết tin tưởng và gửi gắm con cho các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc”, chị K.L - mẹ bé kể.

Những tháng ngày con nằm viện cũng là quãng thời gian người mẹ trẻ đều đặn hút sữa, gửi từng chai sữa vào bệnh viện với niềm tin duy nhất rằng con sẽ vượt qua được thử thách.

Song hành trình giành giật sự sống cho bé không hề dễ dàng. Sau ba tuần điều trị, bé vẫn phải phụ thuộc vào máy thở. Các bác sĩ ghi nhận những dấu hiệu đầu tiên của bệnh phổi mạn tính. Kết quả siêu âm cho thấy trẻ còn ống động mạch kích thước khoảng 3 mm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động.

Kết quả thăm khám từ TS.BS Lê Minh Trác – Giám đốc Trung tâm Sơ sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tiếp tục phát triển tốt. (Ảnh: Na Lê)

ThS.BS Trần Diệp Hà, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, cho biết dù đã được điều trị nội khoa tích cực nhưng tình trạng không cải thiện như kỳ vọng.

“Nếu không can thiệp kịp thời, trẻ có nguy cơ tổn thương phổi tiến triển nặng hơn, phụ thuộc máy thở kéo dài, tăng áp động mạch phổi, suy tim, viêm phổi, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Tuy nhiên, phẫu thuật trên một em bé chỉ nặng khoảng 950 gram là thách thức rất lớn”, bác sĩ Hà nói.

Trước tình huống này, các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh phối hợp hội chẩn cùng chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội và quyết định thực hiện phẫu thuật thắt ống động mạch.

Ca mổ diễn ra trong căng thẳng nhưng thành công, mở ra bước ngoặt quan trọng cho quá trình hồi phục của bệnh nhi.

Chỉ hai ngày sau phẫu thuật, bé được rút nội khí quản. Một tuần tiếp theo, trẻ ngừng kháng sinh. Chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt, bé dần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.

“Dứa là chiến binh. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là được chứng kiến con từng ngày vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển tốt. Mỗi em bé sinh non khỏe mạnh trở về với gia đình đều là động lực rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ”, ThS.BS Trần Diệp Hà chia sẻ.

Sau hơn ba tháng điều trị và chăm sóc, bé được xuất viện với cân nặng 2,1 kg. Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, cô bé quay lại tái khám trong niềm vui của gia đình và các nhân viên y tế khi kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe ổn định, phát triển tốt.

Bế con trên tay, chị K.L không giấu được xúc động. “Có những lúc tôi chỉ biết cầu mong con đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hôm nay nhìn con khỏe mạnh, phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Sơ sinh đã không từ bỏ con trong những ngày mong manh nhất”, chị nói.

Từ em bé chỉ nặng 900 gram ngày chào đời đến cô bé khỏe mạnh trong lần tái khám hôm nay là hành trình được viết nên bằng nghị lực, niềm tin của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ y tế.