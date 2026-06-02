Vì sao sedan cũ luôn được ưa chuộng?

Xe sedan, một loại xe hơi 4 chỗ kín mui, được thiết kế với ba khoang riêng biệt: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Các dòng xe sedan cũ hiện đang được ưa chuộng nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật.

Đầu tiên, giá thành của xe sedan cũ thường rẻ hơn đáng kể so với các dòng SUV hay MPV, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, phù hợp với nhu cầu đa dạng.

Thứ hai, thiết kế của xe sedan cũ thường sang trọng, lịch lãm và hiện đại, thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Khả năng vận hành của xe cũng rất ổn định, nhờ vào thiết kế khung gầm, giúp hạn chế rung lắc và tiếng ồn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Ngoài ra, khoang hành khách của xe sedan cũ rất rộng rãi, mang lại sự thoải mái và riêng tư cho người sử dụng, đặc biệt là trong những chuyến đi dài. Khoang hành lý tách biệt với khoang hành khách cũng tạo sự tiện lợi cho việc chứa đồ khi di chuyển xa.

Xe sedan cũ còn có khả năng di chuyển linh hoạt nhờ gầm xe thấp và thân liền khung, giúp dễ dàng lướt gió hơn so với các dòng SUV trong đô thị. Bên cạnh đó, nhiều trang bị cao cấp và tiện nghi trên xe cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng, xe sedan cũ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn so với nhiều dòng xe khác, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ môi trường

Chọn mua xe cũ giá từ 300 triệu đến 400 triệu đồng

Toyota Vios cũ: Giá từ 350 triệu đồng

Toyota Vios cũ luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, bất kể thời điểm nào. Mẫu sedan này nổi bật với nhiều ưu điểm như độ bền bỉ, chi phí phụ tùng thay thế hợp lý và khả năng vận hành ổn định.

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ rất sớm, Toyota Vios cũ thuộc phân khúc sedan hạng B và đã trở thành một cái tên quen thuộc. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều đời xe từ năm 2016 đến nay, nhờ vào độ phổ biến không thể phủ nhận của mẫu xe này. Đặc biệt, đối với những chiếc xe ô tô cũ, độ bền và khả năng giữ giá là những yếu tố được quan tâm hàng đầu, và Vios hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí này.

Ngoài ra, Toyota Vios cũ còn ghi điểm với thiết kế trung tính, thanh lịch, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Xe được trang bị khối động cơ 2NR-FE, dung tích 1.5L, phun xăng điện tử, với công suất 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Hộp số có thể là số sàn 7 cấp hoặc tự động vô cấp CVT, mang lại sự ổn định và độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian. Tất cả những yếu tố này đã giúp Toyota Vios cũ chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng Việt.

Mitsubishi Attrage cũ: Giá từ 300 triệu đồng

Mitsubishi Attrage là một mẫu sedan cũ giá rẻ, với mức giá khởi điểm chỉ từ 300 triệu đồng. Xe có thiết kế trung tính đặc trưng của ô tô Nhật Bản và kích thước nhỏ gọn (dài 4.305 mm, rộng 1.670 mm, cao 1.515 mm), giúp người lái dễ dàng di chuyển trong các khu vực đô thị đông đúc.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Mitsubishi Attrage là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Điều này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn các đời xe cao hơn để đảm bảo chất lượng và khả năng vận hành tốt nhất.

Ngoài ra, khoang nội thất của Mitsubishi Attrage cũng là một điểm mạnh thu hút nhiều khách hàng. Không gian bên trong xe thoáng đãng và rộng rãi, cùng với các tính năng tiện nghi cơ bản như vô lăng trợ lực lái điện, điều hòa cơ, lọc gió điều hòa, khóa cửa trung tâm và màn hình hiển thị đa thông tin, mang đến sự thoải mái cho người sử dụng.

Hyundai Accent cũ: Giá từ 400 triệu đồng

Hyundai Accent luôn nằm trong top những mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios. Sự ưa chuộng của người tiêu dùng dành cho mẫu xe này đến từ nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm động cơ ổn định, thiết kế trẻ trung và mức giá hợp lý.

Về kích thước, Hyundai Accent có chiều dài 4.440 mm, rộng 1.729 mm và cao 1.470 mm, với chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Những thông số này giúp Accent tỏ ra linh hoạt và tiện dụng khi di chuyển trong đô thị, không hề thua kém so với đối thủ Vios.

Đặc biệt, Hyundai Accent còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như màn hình 8 inch, hệ thống kiểm soát hành trình, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và ngăn làm mát. Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4L, sản sinh công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 132Nm, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và ổn định cho việc di chuyển trên các tuyến đường tại Việt Nam.

Honda City cũ: Giá từ 450 triệu đồng

Honda City hiện đang là một trong những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng nhất trên thị trường, nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật. Mẫu xe này ghi điểm với thiết kế trung tính, không quá "già nua" như Vios và cũng không quá "điệu đà" như Accent, điều này giúp Honda City cũ thu hút được nhiều khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng.

Honda City cũ cung cấp nhiều phiên bản cho người tiêu dùng lựa chọn, bao gồm các phiên bản G, L và RS. Trong đó, phiên bản G và L có thiết kế trung tính hơn, trong khi phiên bản RS mang đến vẻ ngoài thể thao và được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Honda City còn nổi bật với khoang nội thất rộng rãi và thoải mái, rất phù hợp cho những chuyến du lịch xa cùng gia đình. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể cho người lái.

Mazda 2 cũ: Giá từ 356 triệu đồng

Mazda 2, mẫu sedan cũ đang được ưa chuộng, đặc biệt trong giới nữ, nhờ vào thiết kế tinh tế và sang trọng, cùng với nhiều trang bị tiện nghi và hệ thống an toàn hiện đại. Kể từ năm 2015, Mazda đã áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO nổi bật cho các dòng sedan của mình, giúp Mazda 2 có sự lột xác ấn tượng.

Khác với nhiều mẫu sedan cỡ B thường có nội thất đơn giản để giảm giá thành, Mazda 2 cũ nổi bật với khoang lái được thiết kế hài hòa, sử dụng vật liệu cao cấp, mang đến không gian tiện nghi cho người sử dụng. Ngoài ra, cảm giác lái ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng cũng là những điểm mạnh của mẫu sedan này.

Thế hệ thứ 3 của Mazda 2 (từ 2015) được trang bị động cơ Skyactive, tương tự như các mẫu xe đàn anh như Mazda 3 và Mazda 6. Điều này giúp động cơ của Mazda 2 đáp ứng tốt nhu cầu sức mạnh khi cần thiết, đồng thời mang lại cảm giác lái thoải mái với vô lăng nhẹ, hệ thống treo êm ái và sự cân bằng tốt ở tốc độ cao.