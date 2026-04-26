Nhận ưu đãi lên tới 73 triệu đồng khi mua xe gia đình 7 chỗ VinFast VF MPV 7

(VTC News) -

Giá lăn bánh cực hời cho chiếc MPV top đầu phân khúc

Với doanh số ấn tượng 2.521 xe trong tháng 3/2026, VinFast MPV 7 không chỉ góp mặt trong nhóm 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường mà còn thiết lập vị thế mới trong phân khúc xe gia đình tại Việt Nam.

Theo nhiều người dùng, sức hút của mẫu xe này đến từ giá trị sử dụng thực tế cùng chất lượng sản phẩm đáp ứng trúng nhu cầu của người dùng Việt.

Anh Đại (phường Bến Tre, Vĩnh Long), một trong những khách hàng tiên phong sở hữu xe ở Việt Nam cho biết, VF MPV 7 là một “món hời” về mặt tài chính đối với những người đang tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ tối ưu cho nhu cầu gia đình.

“Lý do tôi chọn VF MPV 7 khá thực dụng. Giá xe ban đầu là 819 triệu đồng nhưng sau khi áp dụng các ưu đãi, tôi tiết kiệm được cả trăm triệu đồng”, anh Đại chia sẻ.

Cụ thể, anh Đại phân tích, bản thân được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời giảm 3% cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện (áp dụng tới hết 30/4). Cộng dồn mức ưu đãi từ hai chương trình, mức tiền tiết kiệm được lên tới 73 triệu đồng.

Cùng đó, việc xe điện được miễn phí lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027 cũng giúp anh Đại tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng chi phí lăn bánh, điều khiến người dùng xe xăng “ghen tị”. Mức giá lăn bánh VF MPV 7 từ đó về chỉ còn khoảng 750 triệu đồng.

“Với tầm giá này, khó có thể tìm được một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, nội thất hiện đại, vận hành êm ái như VF MPV 7”, anh Đại thừa nhận.

Tối ưu chi phí nhờ đặc quyền miễn phí sạc 3 năm

Không chỉ có mức giá cạnh tranh, chi phí vận hành tiết kiệm cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy khách hàng xuống tiền mua VF MPV 7.

“Mua xe VinFast sẽ được miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tương đương gần 3 năm không phải lo chi phí ‘nhiên liệu’. Lợi thế này thúc đẩy tôi quyết định đặt cọc nhanh chóng”, anh Đại nói.

Đồng quan điểm, anh Văn Quang (Hà Nội) đánh giá cao lợi ích tài chính về dài hạn của MPV 7, ngay cả khi hết thời gian ưu đãi.

“Kể cả ngoài thời gian ưu đãi, nếu trả phí sạc, số tiền phải bỏ chỉ khoảng hơn 200.000 đồng cho một lần sạc đầy, đi được khoảng 450 km”, anh Quang chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, xe điện còn có ưu thế rõ rệt khi chi phí bảo dưỡng rẻ nhờ nền tảng cơ khí đơn giản hơn. Theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily), chi phí bảo dưỡng xe điện VinFast vốn đã thấp, chu kỳ bảo dưỡng nay còn được nâng lên thành 15.000 km. Chi phí mỗi mốc cũng chỉ dao động vài trăm nghìn đồng.

Càng sử dụng dài hạn, chi phí vận hành của VF MPV 7 sẽ càng tạo ra cách biệt. Chưa kể, xe điện VinFast còn được bảo hành lên tới 7 năm và bảo hành pin 8 năm.

Song song với đó, mạng lưới 150.000 cổng sạc và hơn 400 xưởng dịch vụ phủ rộng khắp các tỉnh thành giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện và chủ động hơn bao giờ hết. VF MPV 7 bởi vậy là lựa chọn xe 7 chỗ kinh tế, tiết kiệm chi phí về dài hạn cho các gia đình Việt.