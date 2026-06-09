Khoảnh khắc U19 Australia phản lưới khiến U19 Việt Nam bị loại

(VTC News) -

Khoảnh khắc Marinucci của U19 Australia phản lưới khiến U19 Việt Nam bị loại.

U19 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 sau trận hòa đầy bất ngờ giữa U19 Australia và U19 Campuchia ở lượt đấu cuối bảng B tối 9/6.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha phản lưới nhà của Marinucci bên phía Australia. Tình huống này dập tắt hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Trước khi trận đấu diễn ra, U19 Việt Nam vẫn nuôi hy vọng giành suất vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Điều kiện cần là các kết quả ở những bảng đấu còn lại phải diễn ra theo hướng có lợi.

Tín hiệu tích cực từng xuất hiện khi U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia 3-2 ở bảng B. Đại diện của bóng đá Việt Nam chắc chắn hơn đội nhì bảng đấu này là U19 Malaysia (cùng có 3 điểm sau khi trừ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng, U19 Việt Nam hơn chỉ số phụ).

Hy vọng đi tiếp của U19 Việt Nam được đặt vào kết quả của trận đấu còn lại giữa Australia và Campuchia.

U19 Australia nhập cuộc đầy hứng khởi trước U19 Campuchia. Ngay phút thứ 2, Marcus Neill đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi. Đến phút 18, Alexandro Nunus nhân đôi cách biệt, giúp Australia tạo lợi thế lớn với tỷ số 2-0.

Thế trận tưởng như đã an bài khi Australia kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi trong hiệp một. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Australia chơi chậm lại trong khi Campuchia không ngừng gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội bóng Campuchia được đền đáp ở phút 60 khi Soki Sreng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng giành điểm.

Khoảnh khắc định đoạt số phận của U19 Việt Nam xuất hiện ở phút 82. Từ một tình huống phạt góc, bóng được đưa vào khu vực sát khung thành của Australia. Trong nỗ lực giải nguy, trung vệ Marinucci bật cao nhưng bóng lại chạm vào ống chân của chính anh trước khi lăn vào lưới nhà.

Pha phản lưới giúp U19 Campuchia san bằng tỷ số 2-2 trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Australia. Những phút còn lại, đội bóng trẻ xứ chuột túi không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa.

Trận hòa này giúp U19 Campuchia vượt lên trong cuộc đua giành vé của các đội nhì bảng, đồng thời khiến U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải đấu.