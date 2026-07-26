XSMT 26/7 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật 26/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 26/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng tiến hành quay số mở thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Thời gian lĩnh thưởng vé số trúng được áp dụng tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và đơn vị phát hành sẽ không giải quyết chi trả theo quy định.

Đối với các hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm hoàn tất việc thanh toán trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận. Trên thực tế, quá trình xác minh và chi trả thường được thực hiện sớm để người trúng có thể nhận thưởng nhanh nhất.

Điều kiện lĩnh thưởng

Để được công nhận trúng thưởng, tờ vé phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng trùng với một trong các hạng giải đã được công bố.

Bên cạnh đó, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc có dấu hiệu hư hỏng, đồng thời phải được mang đi lĩnh thưởng trong thời hạn theo quy định.

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