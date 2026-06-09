Bộ Tư lệnh TP.HCM giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 6 đồng chí tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Hữu Tân)

Tại hội nghị, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã công bố quyết định của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM về bổ nhiệm, điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo quyết định, lực lượng gồm 37 đồng chí, trong đó có 6 sĩ quan giữ các chức vụ quản lý, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 21 chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng; Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó Đội trưởng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Hữu Tân)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia nhiệm vụ. Yêu cầu lực lượng phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Hữu Tân)

Đồng chí lưu ý mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cần quan tâm bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.