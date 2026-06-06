TP.HCM mời cựu binh Mỹ dự hội thảo xác minh thông tin, tìm mộ liệt sĩ năm 1968

(VTC News) -

Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM họp triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh TP.HCM - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, các nội dung phục vụ hội thảo đã cơ bản hoàn tất.

Dự kiến, hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng nhiều nhà nghiên cứu, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ.

Đáng chú ý, hội thảo sẽ quy tụ một số nhân chứng trực tiếp, gián tiếp liên quan đến khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, trong đó có các cựu quân nhân Mỹ, đại diện các hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và khoảng 20 gia đình có thân nhân hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, nhấn mạnh việc xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa khoa học, lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ để hội thảo diễn ra chu đáo, đạt hiệu quả cao.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ vị trí, tọa độ và hiện trạng khu vực chôn cất; dự báo số lượng hài cốt liệt sĩ; xác định phiên hiệu đơn vị chiến đấu, thời điểm hy sinh cũng như danh tính các liệt sĩ nếu có đủ căn cứ.

Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng triển khai khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, Cựu binh Mỹ, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ sẽ cùng tham dự hội thảo.

Trước đó, ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại nghĩa địa Chí Hòa, khu vực nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình rà soát tư liệu lịch sử, đơn vị phát hiện nhiều bức ảnh ghi lại hình ảnh các em nhỏ sống quanh nghĩa địa Chợ Quán và nghĩa địa Chí Hòa vào năm 1968. Những nhân vật trong ảnh khi đó khoảng 10-14 tuổi, hiện nay ước tính đã từ 68-72 tuổi.

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định đây có thể là những nhân chứng quan trọng, góp phần xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Đơn vị kêu gọi người dân, đặc biệt là những người từng sinh sống tại khu vực nghĩa địa Chợ Quán, nghĩa địa Chí Hòa trước đây, các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh và những người nhận ra các nhân vật trong ảnh cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Đến ngày 1/6, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, những ngày qua đoàn làm việc đã tích cực làm việc với các chuyên gia lịch sử, gặp gỡ những nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến các sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa địa Chí Hoà.

Từ các nguồn tư liệu mới thu thập được, kết hợp khảo sát thực địa, phân tích mô phỏng địa hình và thông tin từ nhân chứng, Bộ Tư lệnh TP.HCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.