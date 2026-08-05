Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét sau thời gian thi công. Bên trong công trường, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực cùng hệ thống máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục, bảo đảm tiến độ đề ra.