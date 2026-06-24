Nhộn nhịp thi công dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Sau hơn một tháng khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM ở khu vực Bến Nhà Rồng, không khí thi công trên công trường đang trở nên sôi động, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình “thay da đổi thịt” toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội ven sông Sài Gòn.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực bảo tàng đã được rào chắn, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng thi công được huy động liên tục để triển khai các hạng mục chỉnh trang theo đúng tiến độ đề ra.
Trên công trường các tổ thi công đang làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ngoài phạm vi bảo tàng, một số khu vực thuộc dự án vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Nhiều kho bãi, tàu thuyền và hoạt động neo đậu vẫn đang tồn tại trong khu vực quy hoạch.
Trước đó, ngày 29/4, TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group khởi công hạng mục cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu). Đây là hạng mục mở đầu giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn.
Hạng mục chỉnh trang có quy mô khoảng 9 ha, nằm trong tổng thể dự án gần 40 ha, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong 120 ngày, hướng tới mốc Quốc khánh 2/9.
Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội có vị trí đặc biệt khi nằm bên sông Sài Gòn, giáp đường Nguyễn Tất Thành và đối diện khu đô thị Thủ Thiêm. Đây cũng là vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử với hơn 160 năm hình thành và phát triển.
Theo định hướng quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ trở thành “bảo tàng sống” ngoài trời, kết hợp giữa không gian lịch sử, cảnh quan sinh thái và các hoạt động đô thị hiện đại. Đồng thời hình thành trục không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, kết nối trung tâm hiện hữu với khu đô thị Thủ Thiêm.
Mới đây, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM trình chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.
Dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng đề xuất thực hiện, thuộc nhóm A, công trình cấp I, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay. Theo phương án BT, dự án sẽ được thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước. Trong đó, giá trị quỹ đất thanh toán khoảng 19.095 tỷ đồng, còn ngân sách thành phố khoảng 10.222 tỷ đồng. Ngân sách chỉ chi trả sau khi hoàn tất thanh toán bằng quỹ đất.
Dự án triển khai tại hai khu vực chính là Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, nhiều hạng mục được đề xuất như công viên văn hóa, không gian trưng bày, thư viện, khu sự kiện, phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville phục vụ tham quan.
Ngoài ra, dự án còn bổ sung hệ thống cây xanh, công trình thể thao, dịch vụ, bãi đậu xe và các không gian công cộng ven sông. Về hạ tầng giao thông, dự án đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, nâng cấp cầu Tân Thuận 1 và 2, cùng nhiều tuyến kết nối trọng điểm nhằm giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây sông Sài Gòn.
Tại Bến Bạch Đằng, dự án bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đỗ xe ngầm, mở rộng bờ sông, cải tạo công viên cây xanh và hình thành các không gian ngắm cảnh, cập tàu du lịch. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được triển khai từ quý III/2026 đến quý II/2029, với thời hạn hợp đồng 7 năm, bao gồm cả giai đoạn thi công và thanh toán.
Khi hoàn thành, khu vực ven sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa - lịch sử - sinh thái liên hoàn, vừa bảo tồn giá trị gắn với Cảng Nhà Rồng, vừa mở rộng không gian công cộng và tạo điểm nhấn mới cho đô thị TP.HCM. Đây cũng được xem là một trong những dự án có quy mô lớn, góp phần tái định hình trục cảnh quan ven sông, tăng diện tích cây xanh và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố trong giai đoạn tới.