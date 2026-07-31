Nhận định, dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore: Chiếm ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Trận Việt Nam vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026.

Trên bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 hiện tại, Singapore đứng đầu sau 2 trận toàn thắng, giành được 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm từ trận thắng Timor Leste 7-0. Nếu đánh bại đối thủ trên sân nhà tối nay, đội đương kim vô địch có thể tạm chiếm ngôi đầu bảng và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết.

Thông tin nhanh trận Việt Nam vs Singapore Thời gian: 20h ngày 31/7 Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội Giải đấu: Bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để loại bỏ 1 đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nguyễn Quang Hải và đồng đội được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế để hướng tới 3 điểm.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở bảng A giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Singapore có thể tính toán thận trọng hơn vì đang có 6 điểm trong tay. Đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee giải quyết xong 2 đối thủ yếu nhất bảng trước khi đụng độ đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Cách tiếp cận của Singapore nhiều khả năng là giữ cự ly đủ chặt, hạn chế khoảng trống giữa hai tuyến và chờ các pha phản công.

Đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát được trận đấu, tăng sức ép sớm nhưng phải cảnh giác ở tuyến sau. Khả năng phòng thủ trước mặt các trung vệ của đội chủ nhà là điều vẫn bị nghi ngờ, khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Quang Hải không mạnh trong việc này.

Phong độ của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam thắng cả 10 trận gần nhất, ghi 33 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Chuỗi phong độ này có cả các trận đấu chính thức lẫn giao hữu, trong đó chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở lượt mở màn ASEAN Cup 2026 tạo lợi thế lớn về hiệu số. Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, bất bại 19 trận gần nhất và thắng 10 trận sân nhà liên tiếp.

Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có đủ cơ sở để kiểm soát nhịp trận và đẩy Singapore vào thế phải phòng ngự nhiều hơn. Ở trận gặp Timor Leste, Nguyễn Xuân Son và đồng đội ghi 7 bàn, tung ra 18 cú sút, có 10 cú sút trúng đích và kiểm soát bóng 60%. Nguyễn Tài Lộc chấn thương chưa ra sân nhưng Nguyễn Đình Bắc thay thế xuất sắc với 3 bàn thắng.

Đình Bắc ghi 3 bàn trong lần đầu tiên ra sân tại ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Phong độ Singapore

Singapore thắng 6, hòa 2 và thua 2 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và thủng lưới 10 lần. Tại ASEAN Cup 2026, đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee khởi đầu tốt khi thắng Campuchia 2-1 và Timor-Leste 2-0.

Sau 2 trận, Singapore ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần và tạm đứng đầu bảng A. Ilhan Fandi Ahmad là điểm dứt điểm đáng chú ý nhất với 2 bàn. Đội khách không tạo nhiều cú sút như Việt Nam, nhưng hiệu quả ở các thời điểm quan trọng đang giúp họ có trọn 6 điểm.

Điểm mạnh của Singapore là trạng thái tự tin và khả năng duy trì thế trận tới cuối trận. Bàn thắng ở phút bù giờ trước Campuchia cho thấy đội bóng này có thể duy trì sức ép đến cuối trận và tiền đạo chủ lực của họ có kỹ năng dứt điểm rất tốt.

Singapore đứng đầu bảng A với 6 điểm sau 2 lượt trận. (Ảnh: FAS)

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Singapore

Nguyễn Tài Lộc, Đặng Văn Lâm vắng mặt ở trận ra quân do chấn thương. Dù vậy, cả hai cầu thủ này đều trở lại tập luyện ngay sau đó và sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Singapore.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tính toán về thể lực cho các cầu thủ, bởi đội tuyển Việt Nam phải đấu với Indonesia trên sân khách sau 3 ngày nữa. Đội chủ nhà chưa có cầu thủ nào nhận thẻ vàng tại giải ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc.

Singapore: Izwan Mahbud, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shah Shahiran, Glenn Kweh, Harhys Stewart, Hariss Harun, Lionel Tan, Irfan Fandi, Ilhan Fandi (19), Nur Adam Abdullah.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Dự đoán Việt Nam - Singapore: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, phong độ ổn định hơn và thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, áp lực phải thắng của đội chủ nhà cũng lớn hơn so với đối thủ đã có sẵn 6 điểm. Nếu có bàn thắng trong vòng 30 phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam có thể kiểm soát được trận đấu.

Số bàn thắng có thể ở mức trung bình khá. Việt Nam đã ghi bàn trong 20 trận liên tiếp, còn Singapore cũng ghi bàn trong 12 trận liên tiếp. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây nghiêng mạnh về khả năng Việt Nam hạn chế đầu ra tấn công của Singapore.

Phạt góc có thể nghiêng về Việt Nam nếu đội chủ nhà tấn công nhiều ở hai cánh. Dữ liệu tại giải cho thấy Việt Nam đang đạt 6 phạt góc/trận, Singapore là 5. Thẻ phạt cũng đáng chú ý, bởi Singapore nhận trung bình 2 thẻ vàng/trận sau 2 lượt, trong khi Việt Nam chưa nhận thẻ vàng nào.

Dự đoán kết quả: Việt Nam 3-1 Singapore.