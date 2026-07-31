'Lửa trắng' tập 14: Mai vừa nắm quyền Hòa Công đã rơi vào cạm bẫy

(VTC News) -

Tiếp nối những diễn biến gay cấn ở tập 13, Lửa trắng tập 14 hé lộ hàng loạt bước đi nguy hiểm của các nhân vật.

Mai (Việt Hoa) xuất hiện tại cuộc họp cấp cao của tập đoàn Hòa Công. Trước mặt đông đủ các cổ đông và đàn em thân cận, Mai thẳng thắn đưa ra thỏa thuận: “Tôi đồng ý trở thành người đại diện cho Hòa Công, đồng thời công khai thân phận là con gái của bố tôi”.

Mai tuyên bố trở thành người đại diện của Hoà Công, hé lộ thân phận con gái ông trùm trong tập 14 “Lửa trắng”.

Tuy nhiên, cô không chấp nhận làm một con cờ vô dụng. Để bảo vệ bản thân khi tập đoàn rơi vào tầm ngắm của pháp luật, Mai đòi hỏi quyền truy cập toàn bộ thông tin vận hành.

Mai yêu cầu được tiếp cận toàn bộ hoạt động của Hòa Công, từ kinh doanh, đầu tư cho tới những vấn đề cốt lõi.

Khi Thảo My (Ngọc Anh) hỏi lý do, Mai đáp đầy ẩn ý: “Một con bù nhìn tốt là một con bù nhìn biết nói”. Theo Mai, trong bối cảnh Hòa Công đang bị cơ quan chức năng theo dõi, một người đại diện không biết gì sẽ rất dễ trở thành vật hy sinh nếu biến cố xảy ra.

Ánh mắt đầy toan tính của các thành viên Hòa Công cho thấy cuộc thương lượng này mới chỉ là bắt đầu của một cơn bão mới.

Không dừng ở việc nắm quyền đại diện, Mai còn tiếp cận Thảo My để thuyết phục cô hợp tác.

Mai hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Thảo My và em trai cô nếu đổi lại Thảo My mở căn phòng bí mật của Lão Công. Nơi đây được cho là cất giữ nhiều bí mật có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến giữa Hòa Công và lực lượng chức năng.

Ở một diễn biến khác, ban chuyên án công an đang gấp rút phân tích cục diện để chuẩn bị cho trận đánh lớn. Các cán bộ nhận định tổ chức này đã tồn tại trong thời gian dài, xây dựng mạng lưới đưa hàng cấm vào Việt Nam rồi phân phối tới các đầu nậu và con nghiện. Điều đó đặt ra nghi vấn có những mắt xích tiếp tay phía sau.

Các trinh sát thống nhất chưa thể nóng vội bắt giữ từng đối tượng riêng lẻ mà cần đánh án đồng bộ để bóc gỡ toàn bộ đường dây, đồng thời tránh làm lộ chuyên án và đánh động nhân vật bí ẩn Satana.

Sương đối mặt nguy cơ bại lộ thân phận giữa vòng vây của Trường và đồng bọn.

Trong khi đó, tại căn cứ bí mật của Trường (Mạnh Cường), không khí ngột ngạt trước giờ G xuất hàng. Trường trực tiếp tịch thu điện thoại của Sương (Cù Thị Trà), cắt đứt hoàn toàn liên lạc của cô với bên ngoài.

Ít lâu sau, Sương bị một phụ nữ lạ tiếp cận. Người này tự nhận cũng là người nằm vùng và cảnh báo Trường đã bắt đầu nghi ngờ cô. Tuy nhiên, cuộc gặp lại diễn ra ngay dưới hệ thống camera giám sát của căn cứ. Đây thực sự là đồng đội xuất hiện ứng cứu, hay chính là chiếc bẫy “thử lòng” do Trường giăng ra với Sương.

Cũng trong tập 14, Mai đến bệnh viện thăm Lão Công và tình cờ giúp một cô gái bị thương ngồi xe lăn. Tưởng chỉ là hành động tốt bụng, Mai không ngờ mình bị dẫn tới khu vực vắng người. Đúng lúc đó, Viên “vượn” cùng đàn em bất ngờ xuất hiện phía sau. Liệu Mai có sắp rơi vào một vụ bắt cóc hoặc cuộc thanh toán được dàn dựng từ trước?

Tập 14 phim Lửa trắng sẽ lên sóng 20h tối 31/7 trên VTV3.