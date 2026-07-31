Nữ sinh Việt tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Anh, giành giải luận văn tốt nhất khóa

(VTC News) -

Một mình kéo chiếc vali giữa mùa đông đến nước Anh, Lê Thị Thanh Hằng mang theo không chỉ kỳ vọng của gia đình mà còn là ước mơ được hiểu sâu hơn về truyền thông trong môi trường học thuật quốc tế.

Gần 2 năm sau, nữ sinh quê Lâm Đồng khép lại hành trình ấy bằng tấm bằng Thạc sĩ Truyền thông và Quan hệ công chúng xếp loại xuất sắc (Distinction) tại Đại học Leicester cùng Giải thưởng Luận văn xuất sắc nhất toàn khóa (Best Dissertation Award).

Đằng sau thành tích ấy là hành trình thích nghi với cuộc sống nơi xứ người, thay đổi tư duy học tập và từng bước khẳng định năng lực trong môi trường có sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Lê Thị Thanh Hằng nhận bằng Thạc sĩ Truyền thông và Quan hệ công chúng Xuất sắc (Distinction) tại Đại học Leicester, Anh Quốc.

Thanh Hằng tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM hồi tháng 2/2023. Khi còn là sinh viên, cô tham gia sản xuất nội dung số, truyền thông thương hiệu và các dự án mạng xã hội. Chính những trải nghiệm thực tế đã thôi thúc cô tiếp tục học lên cao.

“Tôi không muốn chỉ là người tạo ra nội dung, mà muốn hiểu cách một thông điệp được hình thành, lan tỏa và tạo dựng niềm tin với công chúng”, Thanh Hằng nói.

Sau quá trình tìm hiểu, cô lựa chọn chương trình Thạc sĩ Truyền thông và Quan hệ công chúng của University of Leicester bởi chương trình kết hợp giữa báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng, truyền thông số và phương pháp nghiên cứu học thuật.

Những ngày học lại từ đầu

Sang Anh du học, điều khiến Thanh Hằng nhớ nhất không phải là thời tiết lạnh giá hay nỗi nhớ nhà, mà là cảm giác phải bắt đầu gần như từ con số 0. Ở xứ người, mọi việc từ thuê nhà, đi chợ, nấu ăn, quản lý chi tiêu đến giải quyết các thủ tục hành chính đều do cô tự xoay xở. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại đến từ việc thay đổi phương pháp học.

“Điều khó nhất không phải là sống một mình ở Anh, mà là học cách tư duy như nhà nghiên cứu thay vì chỉ là người làm truyền thông”, cô nói.

Những bài luận đầu tiên chưa mang lại kết quả như mong muốn. Sau mỗi lần nhận phản hồi, cô đều đọc kỹ nhận xét của giảng viên, ghi lại những điểm còn hạn chế rồi điều chỉnh cách đọc tài liệu, xây dựng dàn ý và phát triển lập luận cho bài tiếp theo. Cô nhận ra một bài viết đạt điểm cao không phải vì sử dụng nhiều thuật ngữ học thuật, mà vì trả lời đúng vấn đề, có cấu trúc rõ ràng và lập luận thuyết phục.

Cô gái Việt đồng thời giành giải Giải thưởng Luận văn xuất sắc nhất toàn khóa.

Song song với việc học, Thanh Hằng còn làm việc tại University of Leicester với vai trò Đại sứ sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và tham gia sản xuất nội dung cho các hoạt động gắn kết cộng đồng của trường.

Công việc giúp cô phối hợp với giảng viên, nhà nghiên cứu và đội ngũ chuyên môn để chuyển tải những kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh doanh, y tế, khoa học vũ trụ, văn hóa và di sản thành các sản phẩm truyền thông dễ tiếp cận với công chúng.

Nghiên cứu AI dưới góc nhìn truyền thông

Dấu ấn lớn nhất trong chương trình học của Thanh Hằng là luận văn tốt nghiệp về trí tuệ nhân tạo hội thoại trong hoạt động quan hệ công chúng. Đề tài nghiên cứu chatbot chăm sóc khách hàng của H&M, tập trung phân tích mức độ tin cậy, tính chân thực và sự gắn kết mà người dùng cảm nhận khi tương tác với AI. Thay vì tiếp cận chatbot như một công cụ công nghệ, Thanh Hằng đặt vấn đề liệu AI có thể trở thành “đại diện” của thương hiệu trong giao tiếp với công chúng hay không.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chatbot được đánh giá cao nhờ khả năng phản hồi nhanh, thuận tiện và góp phần xây dựng hình ảnh hiện đại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, AI vẫn còn hạn chế trong việc thể hiện sự đồng cảm, cá nhân hóa cuộc trò chuyện và tạo kết nối cảm xúc như con người.

Từ đó, Thanh Hằng cho rằng doanh nghiệp cần xem AI là điểm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và tiếp tục hoàn thiện cách AI giao tiếp theo hướng tự nhiên, rõ ràng, phù hợp từng tình huống. Với các vấn đề phức tạp hoặc liên quan đến cảm xúc, chatbot nên đóng vai trò hỗ trợ thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Luận văn được hội đồng chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất toàn khóa và trao Giải thưởng Luận văn xuất sắc nhất toàn khóa.

“Giải thưởng này giúp tôi nhận ra mình không chỉ có thể sáng tạo nội dung, mà còn đủ khả năng nghiên cứu độc lập và tiếp cận các vấn đề truyền thông bằng tư duy học thuật. Đó là sự ghi nhận cho cả quá trình thích nghi với một phương pháp học hoàn toàn mới”, Thanh Hằng bày tỏ.

Trong thư giới thiệu, Thạc sĩ Lâm Hoài Bách Cát, giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận xét cô là sinh viên chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học và luôn hướng đến kết quả tốt nhất. Theo thầy, sự kiên trì cùng khả năng chịu áp lực là những yếu tố giúp Thanh Hằng có thể phát triển trong môi trường học thuật quốc tế.

Trong tương lai, Thanh Hằng mong muốn tiếp tục nghiên cứu về truyền thông số, trí tuệ nhân tạo và niềm tin của công chúng, hướng tới mục tiêu theo học bậc tiến sĩ.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Thanh Hằng dự định tiếp tục làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và marketing tại Anh, đồng thời duy trì các dự án kết nối với thị trường Việt Nam thông qua hoạt động sáng tạo nội dung và hợp tác truyền thông.

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ sinh cho rằng điều giá trị nhất mình nhận được không chỉ là tấm bằng hay giải thưởng.

“Du học không chỉ mang đến một tấm bằng. Điều quý giá nhất là tôi học được cách tự lập, thích nghi và không giới hạn bản thân trước bất kỳ môi trường nào. Chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, tôi mới biết mình có thể đi xa đến đâu”, nữ thạc sĩ chia sẻ.