Cú sốc học thuật của nữ thạc sĩ Việt tại Úc và bài học 'không đi đường tắt'

(VTC News) -

Trên tấm bằng thạc sĩ của Đại học RMIT (Úc), cái tên Đàm Hà Thi được in trang trọng cùng dòng chữ "Master of Laboratory Medicine with Distinction".

Với điểm GPA 3.9/4 ở bậc thạc sĩ, Đàm Hà Thi đánh dấu mốc trong hành trình học thuật kéo dài nhiều năm tại Úc ở tuổi 24 bằng kết quả không đến từ “đường tắt”, mà từ sự kiên trì và lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân sau những cú sốc và thử thách học thuật khó khăn.

Sinh năm 2001 tại TP.HCM, Hà Thi chọn con đường tự đi du học bậc phổ thông trung học ở thành phố Melbourne, Úc.

Đàm Hà Thi tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Y sinh tại Đại học Monash, Úc, hồi tháng 12/2022.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học East Doncaster Secondary College, với điểm GPA ấn tượng 91,4, cô được nhận vào đại học Đại học Monash, ngôi trường thuộc nhóm top 40 đại học hàng đầu thế giới. Tại đây, Hà Thi là một trong những gương mặt trẻ Việt Nam theo đuổi lĩnh vực Khoa học Y sinh (Biomedical Science) và hoàn thành bằng cử nhân với điểm GPA 3.6/4.

Chính sự tò mò, yêu thích khi tìm hiểu về cơ thể con người và khoa học y sinh đã dẫn cô gái Việt vào một lĩnh vực được đánh giá là nặng về lý thuyết, đòi hỏi khả năng đọc hiểu, tư duy khoa học và sức bền trí tuệ lớn.

"Không có đường tắt trong học thuật"

Dù có nền tảng học tập vững vàng từ bậc phổ thông với thành thích học rất tốt nhưng Hà Thi thừa nhận môi trường đại học mang tầm quốc tế tại Monash là “cú sốc” lớn.

Khi bắt đầu học đại học, cô thấy như bước vào thế giới khác, một cách học và nghiên cứu hoàn toàn mới, chủ động và chuyên sâu hơn rất nhiều. Khối lượng kiến thức lớn, tốc độ học nhanh, yêu cầu tự học cao khiến học kỳ đầu tiên trở nên đặc biệt khó khăn đối với Hà Thi.

“Có lúc gần đến kỳ thi em ngỡ như mình không theo kịp, thậm chí còn nghĩ tới khả năng trượt một vài môn. Em hơi nản và áp lực vì không thể bắt kịp nhanh như hồi cấp 3”, Hà Thi nhớ lại.

Tuy nhiên, chính giai đoạn đó lại giúp Hà Thi rút ra bài học quan trọng nhất: “Không có đường tắt trong học thuật”. Cô nhận ra, đối với chuyên ngành của mình thì bắt buộc phải tập trung hơn nữa, chỉ có cách cày ngày cày đêm, đọc thật kỹ tài liệu, nghiên cứu mọi chủ đề liên quan và nghe giảng thật kỹ.

Suốt 3 năm học cử nhân, mỗi năm với Hà Thi đều là một lần “bắt đầu lại từ đầu” và hành trình ấy “chưa bao giờ dễ đi”. Kết quả, cô gái Việt tốt nghiệp chương trình cử nhân Y sinh tại Đại học Monash với bằng Giỏi, đạt GPA 3,6/4.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Monash, Hà Thi không vội bước vào thị trường lao động mà quyết định theo học Thạc sĩ Xét nghiệm Y khoa (Laboratory Medicine) tại Đại học RMIT, Melbourne, Úc.

Hà Thi nhận bằng thạc sĩ xếp loại Giỏi ngành Xét nghiệm y khoa, Đại học RMIT, tháng 12/2025.

“Bây giờ các bạn học rất giỏi, cạnh tranh trong ngành Y rất cao. Với em, bằng Y sinh vẫn chưa đủ”, Hà Thi cho biết. Chương trình cử nhân bao quát nhiều lĩnh vực khiến Hà cảm thấy mình chưa có một chuyên môn thật sự rõ nét. Bậc thạc sĩ vì thế trở thành bước đi cần thiết để đào sâu năng lực nghề nghiệp.

Áp lực lớn nhất đến với Hà vào học kỳ cuối – giai đoạn thực tập. Cô phải thực tập 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày một tuần, và làm thêm khoảng 10 tiếng vào hai ngày cuối tuần. Song song với đó, Hà Thi chủ động xin việc sớm, dẫn đến quỹ thời gian hạn hẹp và thiếu ngủ kéo dài.

“Rất mệt, rất áp lực, nhưng em học được rất nhiều – cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân”, Hà Thi nhìn nhận. Chính giai đoạn này giúp cô hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và trưởng thành hơn trước ngưỡng cửa đi làm toàn thời gian.

Tốt nghiệp xuất sắc và bước vào thị trường lao động

Với điểm số GPA bậc thạc sĩ 3.9/4, Hà Thi tốt nghiệp thạc sĩ loại Giỏi (with Distinction) tại Đại học RMIT. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, Hà Thi cũng vừa thi lại chứng chỉ tiếng Anh PTE với điểm số tuyệt đối 90/90, một điểm số xuất sắc.

Thi đi làm đúng lĩnh vực xét nghiệm y khoa ở thành phố Perth, Úc; đồng thời cô tiếp tục chủ động tìm kiếm những vị trí cao hơn, tham gia các hội nghị khoa học trực tuyến và học hỏi từ công việc thực tế. Hà Thi cho biết cô cũng đang suy nghĩ về hướng sẽ học lên nữa ở bậc tiến sĩ nếu điều kiện công việc cho phép.

Về việc gửi lời khuyên tới các học sinh, sinh viên Việt Nam theo đuổi ngành khoa học – y sinh, Hà Thi nhấn mạnh về sự kiên trì và lòng can đảm. “Học sẽ khó, đi làm cũng căng thẳng, nhưng mỗi khi có thành tựu mình sẽ thấy rất xứng đáng”, Thi nói.

Tuy vậy, cô cũng nhấn mạnh việc không nên chạy theo thành tích bằng mọi giá.

“Cố gắng đến đâu cũng sẽ có lúc không được điểm cao, hoặc gặp khó khăn khi xin việc. Hãy tìm niềm vui trong việc học hỏi và biết cách học từ lỗi sai. Phải biết tận hưởng chuyến đi thì mới không thấy chặng đường dài”, nữ thạc sĩ trẻ tâm sự.