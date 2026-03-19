Tổng Bí thư, Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt 121 trường nội trú ở biên giới

Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên. (Ảnh: VGP)

Những trường này thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm - Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

Các cháu học sinh dân tộc tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: VGP)

Tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất để xây dựng 121 trường lần này là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30/8/2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Các cháu học sinh dân tộc tặng hoa chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Trước đó, thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được khởi công xây dựng năm 2025, dự kiến hoàn thành trước 30/8/2026.

Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách Trung ương, một trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động, các cơ chế, chính sách đặc thù và xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp cho các trường hoạt động đầy đủ, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng theo quy định.