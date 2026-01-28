Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây trường nội trú tại Cao Bằng

Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Hà ngày hôm nay nằm trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, được triển khai thực hiện theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng đối với công tác giáo dục - đào tạo, ổn định dân cư và giữ vững chủ quyền quốc gia từ cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Kế thừa kinh nghiệm của các điểm trường đã được khởi công trước đó trong cả nước, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trường Hà, tỉnh Cao Bằng được xác định phát triển theo hướng kế thừa có chọn lọc, chuẩn hóa và nhân rộng các ưu điểm cốt lõi của mô hình mẫu, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình, quy mô và yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính thống nhất của toàn chương trình nhưng không rập khuôn, hình thức…

Phát biểu lại buổi lễ, Tổng Bí thư khẳng định, Pác Bó - Trường Hà không chỉ là một địa danh lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp tại đây thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách vùng miền, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên cương Tổ quốc.

Ngôi trường được xây dựng trên chính mảnh đất thiêng liêng này cũng là sự tri ân thiết thực, bền vững và có ý nghĩa lâu dài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; là sự tiếp nối con đường mà Người đã lựa chọn - con đường vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai các thế hệ mai sau.

Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để triển khai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư cho biết, thời gian tới sẽ đồng loạt khởi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, với giai đoạn đầu là 100 trường nội trú liên cấp (Tiểu học và Trung học cơ sở) tại các xã biên giới để cung cấp môi trường học tập toàn diện cho con em đồng bào vùng biên.

"Đây là một quyết sách lớn, một chiến dịch khẩn trương, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực chất của từng công trình, để mỗi ngôi trường được xây dựng thực sự bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân", Tổng Bí thư cho biết.

Theo người đứng đầu Đảng, xây dựng nhà trường phải gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, đạo đức và ý thức kỷ luật cho các em học sinh.

Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp của các cháu. Cần bảo đảm tốt nhất điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm, để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành ủy và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai chương trình một cách bài bản, có tính hệ thống; thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, qua đó tiếp tục nhân rộng mô hình, chương trình giàu ý nghĩa này trong phạm vi cả nước.

Riêng đối với các cháu học sinh, Tổng Bí thư cho biết, Bác Hồ từng dạy: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

Tổng Bí thư mong các cháu học sinh Trường Hà không chỉ học để thoát nghèo, mà phải học với khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương cội nguồn Pác Bó ngày càng giàu đẹp. Mỗi cháu hãy là một "cột mốc sống" về văn hóa, tri thức và lòng yêu nước trên chính mảnh đất biên giới thiêng liêng.

Tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng các phần quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Hà.

Chiều cùng ngày, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử Pác Bó và tham quan hang Cốc Pó – nơi Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng.