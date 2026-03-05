+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Khoảnh khắc xúc động: Gen Z chia tay gia đình, lên đường làm nghĩa vụ
(VTC News) -
Tạm biệt phố thị, tạm biệt giảng đường, Gen Z lên đường nhập ngũ với tâm thế: 'Tổ quốc gọi - chúng tôi sẵn sàng'.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Một vé trúng số độc đắc gần 115 tỷ đồng
21:14 05/03/2026
Thị trường
Khoảnh khắc xúc động: Gen Z chia tay gia đình, lên đường làm nghĩa vụ
21:05 05/03/2026
VTC NEWS TV
Concert 'Anh trai say hi' ở Hà Nội dời lịch sát ngày diễn
20:15 05/03/2026
Ca Nhạc
Thủ đoạn né thuế của Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long doanh thu nghìn tỷ
20:10 05/03/2026
Bản tin 113
Công an TP.HCM bắt người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế
20:09 05/03/2026
Bản tin 113
Loạt ảnh 'trai quê' thời chưa nổi tiếng của Mai Tài Phến gây sốt
20:07 05/03/2026
Sao Việt
Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi
19:43 05/03/2026
Hậu trường
Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo vào ngày 30/3
19:31 05/03/2026
Pháp đình
Người phụ nữ trộm 280 chỉ vàng của nhà chồng rồi tráo vàng giả
19:27 05/03/2026
Bản tin 113
Tòa bác đơn kháng cáo, LĐBĐ Malaysia hết cửa thoát án gian lận nhập tịch
19:23 05/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Quảng Ninh thí điểm thông quan cuối tuần qua cầu Bắc Luân II từ 7/3
19:14 05/03/2026
Thị trường
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề 'Đại ngàn chạm biển xanh'
18:58 05/03/2026
Du Lịch
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội khi chờ đón công nhân ở Bắc Ninh
18:55 05/03/2026
Tin nóng
Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần
18:55 05/03/2026
Tin tức
Cận cảnh 3 mẫu xe lọt vào chung kết Ô tô thế giới của năm 2026
18:25 05/03/2026
Tin xe 247
Phòng không quá tải, Mỹ thừa nhận không thể chặn toàn bộ UAV Iran
18:20 05/03/2026
VTC NEWS TV
Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích Mỹ, Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải
18:06 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Việt Nam theo sát, bảo đảm an toàn cho 168 thuyền viên hoạt động gần Trung Đông
18:01 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Điện thoại bị oan, đâu là thủ phạm chính khiến thanh thiếu niên ngủ quá ít?
18:00 05/03/2026
Giới trẻ
U23 Việt Nam thay Iran dự giải giao hữu CFA Team China ở Trung Quốc
17:57 05/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Mở rộng QL1A ở Hà Nội: Thông xe 1 tháng, vỉa hè, giải phân cách chưa hoàn thiện
17:53 05/03/2026
Tin nóng
Phó Giám đốc Công an Hải Phòng: Tấn công vào gốc các loại tội phạm, không có vùng cấm
17:51 05/03/2026
Chính trị
Giá vàng bạc biến động dữ dội: Cơ hội 'bắt đáy' hay rủi ro mới?
17:40 05/03/2026
VTC NEWS TV
Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM không chỉ làm ra tiền, phải là nơi phát triển văn hóa
17:34 05/03/2026
Đời sống
Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng
17:30 05/03/2026
Tin giá vàng
TP.HCM lên kế hoạch ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông
17:24 05/03/2026
Thị trường
Việt Nam lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông
17:14 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào?
17:02 05/03/2026
Thị trường
Vạch trần thủ đoạn thu hàng trăm tỷ đồng của hệ thống Xôi Lạc TV
17:02 05/03/2026
VTC NEWS TV
Mỹ oanh tạc căn cứ quân sự Imam Ali của Iran
16:59 05/03/2026
Thời sự quốc tế