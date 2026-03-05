Oppo Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu, nâng tầm nhiếp ảnh di động

(VTC News) -

Tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2026 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, Oppo thông báo Find X9 Ultra, mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng, sẽ được phát hành toàn cầu.

Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên một thiết bị mang hậu tố "Ultra" của Oppo ra mắt bên ngoài thị trường nội địa Trung Quốc.

Động thái cho thấy tham vọng của Oppo trong việc cạnh tranh trực diện trong phân khúc smartphone cao cấp trên thị trường quốc tế.

Find X9 Ultra là smartphone dòng "Ultra" đầu tiên được Oppo phát hành ngoài thị trường Trung Quốc.

Năm 2025, Oppo giới thiệu hai phiên bản Find X9 và Find X9 Pro. Việc bổ sung Find X9 Ultra vào dải sản phẩm Find X9 Series trong năm 2026 được xem là bước hoàn thiện cuối cùng, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phân phối của hãng khi tập trung vào các thị trường ngoài Trung Quốc.

Điểm nhấn của Find X9 Ultra nằm ở hệ thống camera. Theo thông tin ban đầu, điện thoại được trang bị công nghệ cảm biến và quang học tiên tiến nhất do Oppo tự phát triển.

Hãng cũng tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với thương hiệu máy ảnh nổi tiếng Hasselblad để cải tiến thuật toán xử lý hình ảnh và màu sắc.

Với thông điệp "Built to Be Your Next Camera" (Mở ra kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới), sản phẩm được thiết kế nhằm phục vụ những khách hàng yêu cầu cao về chất lượng ảnh chụp, gần gũi với máy ảnh chuyên nghiệp.

Chia sẻ về chiến lược sản phẩm tại MWC 2026, ông Elvis Zhou, Giám đốc điều hành Oppo khu vực châu Âu, cho biết thị trường di động hiện nay đang dần bão hòa với các tên gọi hào nhoáng.

Ông nhận định: "Năm 2026, 'Ultra' sẽ trở thành một danh xưng phổ biến trên thị trường smartphone. Chúng tôi tin rằng một định vị đẳng cấp phải được bảo chứng bằng những đột phá công nghệ thực thụ".

Thông số chi tiết về cấu hình, giá bán và thời điểm lên kệ chính thức của Find X9 Ultra vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị có thể được trang bị hệ thống camera telephoto mạnh mẽ nhất trên thị trường, với cảm biến 200 MP kích thước lớn 1/1,28 inch và khẩu độ khoảng f/2.2, cùng khả năng zoom quang học 10x.