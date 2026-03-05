Công an TP.HCM bắt người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế

(VTC News) -

Tối 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Shin Sung Hun (sinh năm 1991, quốc tịch Hàn Quốc); đây là kẻ bị truy nã quốc tế.

Công an TP.HCM bắt giữ Shin Sung Hun, quốc tịch Hàn Quốc, bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.

Trước đó, PC01 phối hợp Công an phường An Khánh rà soát, nắm tình hình địa bàn liên quan các đối tượng truy nã quốc tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Shin Sung Hun đang lẩn trốn tại địa bàn phường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Shin Sung Hun bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an bắt giữ và đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác xác minh. Lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ hai người Hàn Quốc bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ, gồm Jo Jungwoo (sinh năm 1999) và Sim Hyeonjoon (sinh năm 2002), đều mang quốc tịch Hàn Quốc.

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024 đến 10/9/2025, Jo Jungwoo giữ vai trò Tổng giám đốc một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thực hiện 691 lượt cho vay với lãi suất lên tới 49,101%, thu lợi vượt mức cho phép.

Sim Hyeonjoon là thành viên của tổ chức này, đã thực hiện 503 lượt cho vay trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2025 đến 10/9/2025, với mức lãi suất từ 28,08% đến 49,101%.

Ngày 25/11/2025, Tòa án chi nhánh Ansan (thuộc Tòa án quận Suwon, Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ hai tên này. Đến ngày 9/1/2026, Interpol phát lệnh truy nã đỏ trên phạm vi toàn cầu.

Đầu tháng 1/2026, sau khi xác định Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai các biện pháp xác minh, theo dõi. Ngày 8/2, lực lượng chức năng bắt giữ Jo và Sim trên địa bàn phường Đồng Nguyên. Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Tối 9/2, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để xử lý theo pháp luật.