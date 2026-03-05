Đóng

Phòng không quá tải, Mỹ thừa nhận không thể chặn toàn bộ UAV Iran

(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận Mỹ không thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng UAV của Iran, dù đã huy động tối đa năng lực phòng thủ.

Linh Ngân
