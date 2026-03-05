TP.HCM lên kế hoạch ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

(VTC News) -

Mỹ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của TP.HCM, chiếm khoảng 23,43% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố. Tuy nhiên, tình hình chiến sự đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến vận tải hàng hải, đặc biệt là tuyến vận chuyển từ TP.HCM đi châu Âu.

Thông tin trên được đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/3.

Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết: "Thời gian vận chuyển hiện có thể kéo dài thêm 7–10 ngày so với trước đây. Điều này buộc các doanh nghiệp vận tải phải điều chỉnh tăng chi phí dịch vụ.

Đồng thời, các loại phụ phí liên quan đến xung đột và bảo hiểm hàng hải cũng đang tăng mạnh, gây áp lực đáng kể lên chi phí logistics và hoạt động vận chuyển hàng hóa".

Kinh tế TP.HCM chịu nhiều tác động từ tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông.

Hiện Sở Công Thương TP.HCM đã triển khai các hoạt động khảo sát và làm việc với các hiệp hội ngành hàng, cũng như doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.

Trong thời gian tới, lưu lượng tàu thuyền đi qua khu vực eo biển Hormuz dự kiến có thể giảm tới khoảng 70%. Việc này buộc các hãng tàu phải thay đổi lộ trình vận chuyển, dẫn đến gia tăng chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều ngành hàng và doanh nghiệp.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho rằng, cần nghiên cứu định hướng điều chỉnh thị trường xuất nhập khẩu. Trong đó có thể xem xét chuyển hướng sang các thị trường gần hơn, như khu vực Đông Á và ASEAN, nhằm giảm chi phí vận chuyển và rủi ro logistics.

Bên cạnh đó, Sở nhận định nguồn cung nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất tại TP.HCM, đặc biệt là linh kiện điện tử và bán dẫn, có khả năng chịu tác động mạnh. Nguyên nhân là do phần lớn nguồn cung các mặt hàng này được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và châu Âu. Doanh nghiệp cần chủ động đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phù hợp, nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Với riêng ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ, Sở Công Thương đánh giá mức độ tác động hiện ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu tình hình chiến sự tiếp tục kéo dài và căng thẳng, mức độ ảnh hưởng có thể gia tăng trong thời gian tới.

Nguyên nhân là chi phí logistics chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá trị mỗi lô hàng của ngành gỗ. "Khi chi phí vận chuyển tăng cao, hiệu quả kinh doanh của ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể trong dài hạn", đại diện Sở Công Thương khuyến nghị.

Trên cơ sở các đánh giá sơ bộ này, Sở Công Thương TP.HCM dự kiến kiến nghị với UBND TP.HCM xem xét, đánh giá toàn diện các tác động, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, Sở cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có việc hỗ trợ lãi suất, nhằm giảm chi phí vốn và bù đắp một phần chi phí logistics đang gia tăng.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng liên quan đến xúc tiến thương mại cũng được đề xuất tăng cường hoạt động kết nối, mở rộng thị trường xuất khẩu sang những khu vực ít chịu ảnh hưởng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất và xuất khẩu ổn định.