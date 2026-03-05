Chủ gara chia sẻ cách bảo dưỡng ô tô để 'vượt ải' bài kiểm tra khí thải

(VTC News) -

Trước việc quy trình kiểm tra khí thải được siết chặt hơn từ tháng 3, nhiều chủ xe lo ngại ô tô - đặc biệt là xe diesel - có thể khó vượt qua bài kiểm tra tại các trung tâm đăng kiểm.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, nếu được bảo dưỡng đúng cách, phần lớn xe vẫn có thể đáp ứng yêu cầu.

Xe được bảo dưỡng tại gara. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên VTC News, anh Đỗ Hoàng Trung, chủ trung tâm dịch vụ ô tô PAC tại Hà Nội, khẳng định: "Động cơ diesel được bảo dưỡng định kỳ hoàn toàn có thể vượt qua các tiêu chuẩn khí thải hiện hành, thậm chí đạt mức tốt hơn so với yêu cầu khi đăng kiểm".

Theo quy chuẩn hiện nay, kết quả đo khí thải được chia thành 5 mức, áp dụng theo năm sản xuất của phương tiện. Tuy nhiên, ngưỡng áp dụng với xe đang lưu hành thường thấp hơn tiêu chuẩn khí thải dành cho xe mới xuất xưởng.

Chẳng hạn, một mẫu xe sản xuất năm 2017 khi bán ra thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Sau gần một thập kỷ sử dụng, khi đi đăng kiểm hiện nay, xe chỉ cần đạt mức khí thải tương đương Euro 3 là đủ điều kiện.

Dù vậy, để quá trình đăng kiểm diễn ra thuận lợi, các chủ gara khuyến nghị người sử dụng nên chuẩn bị phương tiện kỹ càng trước khi đưa xe đi kiểm định.

Trước hết, xe cần được bảo dưỡng hệ thống bôi trơn và nạp khí đúng hạn, bao gồm thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió và lọc nhiên liệu nếu đã đến chu kỳ. Lọc gió bẩn có thể khiến động cơ thiếu không khí, quá trình đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn và làm tăng khói đen trong khí thải.

Ngoài ra, việc vệ sinh hệ thống phun nhiên liệu và buồng đốt bằng phụ gia chuyên dụng cũng giúp giảm lượng muội than tích tụ trong động cơ và đường ống xả.

Trước khi đến trung tâm đăng kiểm, tài xế cũng có thể chạy xe trên đoạn đường thông thoáng, duy trì vòng tua động cơ cao khoảng 2.500-3.000 vòng/phút trong quãng đường khoảng 15 km. Cách vận hành này giúp hệ thống xả đạt nhiệt độ cao, từ đó đốt và thổi bớt lượng muội than còn bám lại.

Tại trung tâm đăng kiểm, người lái cũng không nên tắt máy ngay mà nên để động cơ chạy không tải trong thời gian ngắn để duy trì nhiệt độ làm việc ổn định, lưu thông đều dầu bôi trơn.

"Bài kiểm tra khí thải mới đối với xe diesel không phải là 'rào cản' với xe đã sử dụng lâu năm. Thực tế, đây chủ yếu là phép đánh giá tình trạng kỹ thuật và mức độ bảo dưỡng của phương tiện", anh Trung nhận định. "Nếu được chăm sóc đúng cách và sử dụng hợp lý, ngay cả những mẫu xe diesel nhiều năm tuổi vẫn có thể đáp ứng quy định khí thải và tiếp tục lưu thông bình thường".