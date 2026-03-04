VinFast nhận giải 'Tân binh của năm' tại FASTER Awards 2026

(VTC News) -

Ngày 4/3 – VinFast đã được vinh danh với giải thưởng “Tân binh của năm” tại FASTER Awards 2026, giải thưởng ô tô uy tín do hiệp hội các nhà báo, chuyên gia xe nổi tiếng tại Ấn Độ tổ chức. Ban giám khảo đánh giá cao chất lượng sản phẩm và cam kết của hãng xe điện Việt Nam đối với nỗ lực phát triển giao thông bền vững tại quốc gia Nam Á.

Ông Tapan Ghosh (thứ ba từ phải qua), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ ban tổ chức FASTER Awards 2026.

Là một trong những giải thưởng uy tín đầu ngành, FASTER Awards tôn vinh những thành tựu nổi bật về hiệu suất vận hành, thiết kế, và công nghệ trên ô tô, cũng như đóng góp của thương hiệu đối với xu thế xanh hóa giao thông tại Ấn Độ.

VinFast đặc biệt để lại dấu ấn nhờ cam kết mạnh mẽ với thị trường, được thể hiện qua việc xây dựng nhà máy hiện đại tại bang Tamil Nadu, đi kèm lộ trình nội địa hóa cụ thể và hệ sinh thái xe điện toàn diện. Những nỗ lực này đã giúp VinFast xây dựng được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng bản địa chỉ trong thời gian ngắn hiện diện.

Ấn tượng VinFast tạo ra dưới tư cách một hãng xe “tân binh” cũng được ghi nhận ở khía cạnh truyền thông, với giải thưởng “Đội ngũ truyền thông của năm 2026” tại FASTER Awards năm nay. Ban tổ chức đánh giá VinFast đã triển khai chiến lược truyền thông bài bản và nhất quán, giúp hãng trở thành nhân tố nổi bật tại một thị trường khó tính như Ấn Độ.

Cú đúp tại FASTER Awards nâng tổng số giải thưởng VinFast đạt được tại thị trường Ấn Độ lên gần 20, phản ánh sự ghi nhận tích cực của giới chuyên môn dành cho thương hiệu xe điện đến từ Việt Nam ở cả tầm vóc thương hiệu lẫn chất lượng sản phẩm.

Trước đó, VinFast được tạp chí Nanayam Vikatan vinh danh là “Nhà đầu tư của năm” và giành danh hiệu “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards 2025. Mẫu VF 7 được trao giải “SUV điện của năm” tại BBC TopGear India Awards 2026, trong khi VF 6 nhận giải “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận giải Tân binh của năm tại FASTER Awards 2026. Sự ghi nhận này có ý nghĩa đặc biệt với VinFast bởi nó phản ánh rõ triết lý đằng sau chiến lược của chúng tôi tại Ấn Độ.

Đó là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các mẫu xe điện mang lại giá trị vượt trội, bảo đảm an toàn và tính thực tiễn cao cho các gia đình Ấn Độ. Quan trọng hơn, giải thưởng tiếp thêm động lực để chúng tôi đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển dịch sang giao thông bền vững của Ấn Độ”.

Ông Amit Chhangani, Chủ tịch FASTER Awards, cho biết: “Giải ‘Tân binh của năm’ không chỉ ghi nhận tham vọng của các thương hiệu, mà được trao cho năng lực và quyết tâm trong việc thực thi. Ấn Độ, với đặc điểm rộng lớn về địa lý, đa tầng về văn hóa, cùng sự trung thành sâu sắc của người tiêu dùng đối với các thương hiệu lâu năm, vốn là thị trường đầy thách thức, không dành cho những người thiếu bản lĩnh.

Nhưng VinFast đã gia nhập thị trường với cam kết sản xuất cụ thể, chiến lược nội địa hóa rõ ràng, và sự kiên nhẫn để xây dựng niềm tin trước khi kỳ vọng điều đó từ người tiêu dùng bản địa. Đó chính là những yếu tố được giải thưởng ghi nhận”.

Sau khi ra mắt hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7 (đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP), VinFast không ngừng củng cố đà tăng trưởng và mở rộng hiện diện tại các khu vực trọng điểm trên thị trường xe điện Ấn Độ. Hãng triển khai nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm sở hữu xe điện, bao gồm cam kết đảm bảo giá trị bán lại cho khách hàng, nhanh chóng mở rộng mạng lưới showroom và đẩy mạnh hợp tác dịch vụ trên phạm vi toàn quốc./.