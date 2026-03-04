Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì: Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Đơn vị này yêu cầu ngành chức năng địa phương chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến, xử trí kịp thời các ca nặng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Song song với công tác điều trị, cơ quan chức năng được đề nghị tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm xác định tác nhân gây ngộ độc. Việc kiểm tra điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển cũng được đặt ra nhằm làm rõ nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì trong thời gian gần đây; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Theo quy định của Bộ Y tế, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, nguồn nguyên liệu rõ ràng, người trực tiếp chế biến phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, thực phẩm chế biến sẵn nếu bảo quản không đúng cách rất dễ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Nhà chức trách đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố và người tiêu dùng, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc tương tự.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 2/3, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên đường Đồ Chiểu. Các bệnh nhân sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Hiện có 6 trường hợp phải điều trị nội trú tại khoa Nhiễm và khoa Nhi, những người còn lại có biểu hiện nhẹ hơn, được kê đơn và theo dõi ngoại trú. Đại diện bệnh viện cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa cấp, chưa ghi nhận diễn biến nặng.

Đáng chú ý, đây không phải vụ việc đơn lẻ. Cùng chiều 2/3, 22 người khác cũng nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì heo quay mua trên đường Phan Văn Trị. Các trường hợp này có biểu hiện tương tự như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.