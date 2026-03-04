Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/3/2026 - XSST 4/3

XSST 4/3. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 4/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/3/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 4/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trùng khớp số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.