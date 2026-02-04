Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/2/2026 - XSST 4/2

XSST 4/2. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 4/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/2/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 4/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 gồm có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 gồm có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 4/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.