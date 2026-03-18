3 ca ung thư tuyến tiền liệt trong 1 ngày, bác sĩ chỉ lý do bệnh dễ bị bỏ sót

Ngày 18/3, bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) thông tin, chỉ trong một ngày khám, bác sĩ trực tiếp chẩn đoán 3 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt. Điểm chung của các bệnh nhân là đều ở độ tuổi trung niên, giữ vai trò trụ cột gia đình và đến khám trong những hoàn cảnh rất khác nhau, nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót bệnh từ trước đó.

Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông có thói quen khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế chất lượng cao với gói khám chi phí lớn.

Tuy nhiên, dù chỉ số PSA - dấu ấn quan trọng trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt - đã tăng từ lâu, bệnh nhân không nhận được tư vấn chuyên sâu. Kết quả xét nghiệm vì thế chỉ nằm trong hồ sơ mà không được cảnh báo kịp thời, cho đến khi bệnh bắt đầu biểu hiện rõ.

Bác sĩ cảnh báo nên xét nghiệm PSA định kỳ mỗi năm để sớm phát hiện bệnh (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ hai gây nhiều suy nghĩ cho bác sĩ bởi các dấu hiệu lâm sàng gần như “bình thường”. Bệnh nhân tiểu tiện thông thoáng, chỉ thức dậy một lần ban đêm, siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt nhỏ, khoảng 21gr - mức được xem là lý tưởng. Chính sự bình thường này khiến người bệnh chủ quan.

Tuy nhiên, khi thăm khám và tầm soát kỹ hơn, bất thường mới được phát hiện qua thăm khám lâm sàng. Kết quả sinh thiết xác định ung thư, song may mắn bệnh còn ở giai đoạn sớm, cơ hội điều trị khả quan.

Ở trường hợp thứ ba, bệnh nhân lại bị đánh lạc hướng bởi triệu chứng táo bón kéo dài, đại tiện khó. Người bệnh nghĩ mình gặp vấn đề tiêu hóa nên chỉ điều trị theo hướng này. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện khối u tuyến tiền liệt đã phát triển lớn, chèn ép trực tràng. Chỉ số PSA lúc này tăng cao tới 20, cho thấy bệnh đã tiến triển.

Vì sao ung thư tuyến tiền liệt dễ bị bỏ sót?

Từ ba trường hợp trên, bác sĩ Mai Văn Lực cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” phát hiện ung thư:

Kích thước tuyến tiền liệt không phản ánh nguy cơ ung thư: Có người tuyến lớn nhưng lành tính, trong khi tuyến nhỏ vẫn có thể chứa tế bào ác tính.

Triệu chứng ban đầu mờ nhạt: Nhiều bệnh nhân ở giai đoạn sớm gần như không có biểu hiện rõ ràng, tiểu tiện vẫn bình thường.Thiếu tư vấn chuyên sâu: Ngay cả khi xét nghiệm có dấu hiệu bất thường, nếu không được bác sĩ chuyên khoa phân tích kỹ, người bệnh vẫn có thể bỏ qua nguy cơ.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nam giới cần chủ động tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao:

Nam giới trên 50 tuổi (hoặc trên 45 tuổi nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh) nên xét nghiệm PSA định kỳ mỗi năm. Khi chỉ số PSA vượt 4 ng/mL, cần đến bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để được tư vấn và đánh giá sâu hơn.

Người bệnh không nên chỉ dựa vào siêu âm hay kết luận chung chung trên phiếu xét nghiệm. Cần chú ý cả những thay đổi nhỏ ở đường tiểu hoặc tiêu hóa, tránh bỏ qua dấu hiệu cảnh báo sớm.

Theo bác sĩ, việc tầm soát đúng và đủ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.