Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á hôm nay

Cập nhật mới nhất U17 Việt Nam 0-0 U17 Trung Quốc Tiếp tục cập nhật Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc bắt đầu lúc 18h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

U17 nữ Trung Quốc U17 nữ Trung Quốc cho thấy sức tấn công đáng nể với nhiều phương án đa dạng. Ở trận đấu với U17 Myanmar, đội chủ nhà ghi tới 6 bàn dù bỏ lỡ không ít cơ hội. Đáng chú ý, các bàn thắng của U17 nữ Trung Quốc được ghi từ 6 cầu thủ khác nhau: Liu Yuxi, Zheng Niman, Huang Qinyi, Wu Yichen, Cheng Wandi, Ju Zhitong. Chiến thắng này giúp đội tuyển của đất nước tỷ dân tạm đứng đầu bảng xếp hạng.

U17 nữ Việt Nam Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam cùng đứng thứ hai tại bảng A với Thái Lan. Hai đội đều có 1 điểm sau trận hòa 2-2. U17 nữ Việt Nam 2 lần bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Masahiko cho thấy tinh thần quyết tâm cao và sự kiên trì nỗ lực đến phút cuối cùng để có được trận hòa. Phan Thị Thu Phương và Nguyễn Thị Thanh Lam là những cầu thủ ghi bàn cho U17 Việt Nam.