Inter Miami tiết lộ tình trạng chấn thương mới nhất của Messi

Ngày 25/5, Inter Miami giành chiến thắng nghẹt thở 6-4 trước Philadelphia Union. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của trận đấu lại là tình trạng của Lionel Messi, khi siêu sao người Argentina phải rời sân giữa chừng vì vấn đề thể lực. Sáng 26/5, bộ phận truyền thông của Inter Miami phát đi thông báo cập nhật về chấn thương của đội trưởng câu lạc bộ.

“Sau khi trải qua thêm các cuộc kiểm tra y tế vào thứ Hai, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy anh bị quá tải cơ kèm tình trạng mỏi cơ ở gân kheo chân trái. Thời điểm Messi có thể trở lại tập luyện và thi đấu sẽ phụ thuộc vào tiến triển về mặt lâm sàng cũng như khả năng vận động của anh”, thông báo nêu rõ.

Ở trận đấu cuối cùng trước khi hội quân cùng tuyển Argentina dự World Cup 2026, Lionel Messi đã đóng góp 2 pha kiến tạo. Tuy nhiên, việc Messi bị thay ra ở phút 73 ngay lập tức gây ra lo ngại lớn trong toàn bộ giải MLS cũng như trong đội tuyển quốc gia Argentina, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp diễn ra.

Dù vậy, sau các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu, Inter Miami xác nhận Lionel Messi có thể trở lại tập luyện và thi đấu, thời điểm tuỳ thuộc vào khả năng của anh. Thông tin này nhanh chóng xua tan những lo ngại xung quanh tình trạng thể chất của siêu sao từng vô địch World Cup.

Hiện tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni cũng để ngỏ khả năng triệu tập Lionel Messi. Ông cho biết quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào chính đội trưởng Argentina.

Nếu góp mặt, đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Siêu sao sinh năm 1987 cũng sẽ cán mốc sáu lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích không nhiều cầu thủ đạt được.