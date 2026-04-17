Messi vung tiền mua CLB hạng Năm ở Tây Ban Nha

Theo Reuters, tối 16/4, Lionel Messi đã chính thức mua lại Cornellà - đội bóng có trụ sở tại Catalonia và đang thi đấu ở giải hạng Năm Tây Ban Nha. Đó là đội bóng vốn nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng, nơi từng sản sinh nhiều cầu thủ như Jordi Alba, Gerard Martín hay thủ môn David Raya của Arsenal.

“Thương vụ này càng củng cố mối gắn bó mật thiết của Messi với Barcelona, đồng thời thể hiện cam kết của anh đối với việc phát triển thể thao và các tài năng địa phương tại Catalonia - mối liên kết được hình thành từ những năm tháng anh thi đấu cho Barcelona và vẫn được duy trì cho đến nay”, CLB Cornellà tuyên bố.

Messi mua lại CLB Cornellà. (Nguồn: Reuters)

Theo CLB Cornellà, việc Lionel Messi góp mặt mở ra một giai đoạn mới cho đội bóng. Họ kỳ vọng sẽ phát triển mạnh hơn cả về chuyên môn lẫn bộ máy vận hành, đồng thời tiếp tục đầu tư cho cầu thủ trẻ. Dự án này được xây dựng theo định hướng lâu dài, với kế hoạch rõ ràng, vừa đảm bảo tham vọng vươn lên, vừa chú trọng sự bền vững và giữ được bản sắc địa phương.

Dù đây là lần đầu Messi sở hữu một CLB tại châu Âu, nhưng anh vốn không xa lạ với việc đầu tư bóng đá. Siêu sao người Argentina từng hợp tác cùng người đồng đội cũ Luis Suarez, tạo nên CLB Deportivo LSM có trụ sở tại Uruguay.

Thương vụ với Cornellà cũng cho thấy Messi tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho bóng đá trẻ. Trước đó, anh từng tổ chức giải Messi Cup lần đầu vào tháng 12/2025 tại sân Chase, với sự góp mặt của 8 đội U16.

Ra đời từ năm 1951, Cornellà được xem là một trong những CLB có bề dày lịch sử tại Catalonia cũng như trong hệ thống bóng đá Tây Ban Nha. Trải qua nhiều năm phát triển, đội bóng gây dựng danh tiếng nhờ công tác đào tạo trẻ bài bản và khả năng duy trì sức cạnh tranh ở cấp độ bán chuyên. Cornellà vì thế trở thành một điểm tựa hàng đầu trong việc đào tạo nên các cầu thủ trẻ.