Cristiano Ronaldo trở thành Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của Dreame Technology

Dreame Technology công bố hợp tác cùng danh thủ Cristiano Ronaldo trong vai trò Đại sứ Thương hiệu toàn cầu, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng thị trường và nâng tầm vị thế toàn cầu của thương hiệu công nghệ gia dụng thông minh này.

Theo Dreame, sự hợp tác không chỉ dừng ở hoạt động đại diện hình ảnh mà còn là sự cộng hưởng giữa “tinh thần chiến thắng” của Ronaldo với định hướng đổi mới công nghệ mà hãng theo đuổi. Thông điệp “Dreame to Win” được lựa chọn làm tinh thần xuyên suốt cho chiến dịch hợp tác lần này.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng Dreame, Cristiano Ronaldo cho biết: “Tôi luôn tìm kiếm những đối tác cùng chia sẻ tinh thần theo đuổi sự xuất chúng và cam kết chất lượng". Danh thủ người Bồ Đào Nha đánh giá Dreame là “một thương hiệu tiên phong đổi mới, mang đến hiệu năng vượt trội và giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn”.

Đại diện Dreame nhận định, việc Ronaldo trở thành đại sứ thương hiệu phản ánh tham vọng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của hãng trong lĩnh vực công nghệ gia dụng thông minh cao cấp, đặc biệt ở các nhóm sản phẩm tích hợp AI và hệ sinh thái nhà thông minh.

Ông Colm Chang, Chủ tịch điều hành Dreame toàn cầu, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một sự hợp tác thương mại, mà là sự liên minh giữa một thương hiệu công nghệ dẫn đầu và biểu tượng thể thao toàn cầu”.

Trong khuôn khổ hợp tác, hình ảnh của Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện trên nhiều dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Dreame, gồm giải pháp làm sạch thông minh, thiết bị gia dụng cao cấp, chăm sóc cá nhân và thiết bị nhà bếp thông minh.

Ông Phạm Phan An, đại diện Dreame Việt Nam, cho rằng Ronaldo là “cầu thủ vĩ đại và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam”. Theo ông, sự kết hợp giữa Dreame và CR7 được kỳ vọng sẽ tạo cảm hứng về phong cách sống thông minh, tiện nghi và hiện đại cho người dùng Việt.

Thành lập năm 2017, Dreame Technology là công ty chuyên về thiết bị làm sạch nhà thông minh. Hiện tại, Dreame có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, với hơn 40 triệu sản phẩm đã được bán ra.