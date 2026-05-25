TP.HCM yêu cầu xây dựng phường xã kiểu mẫu tại phường Sài Gòn, Xuân Hòa, Côn Đảo

(VTC News) -

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 53 của Chủ tịch UBND TP.HCM về triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu xây dựng mô hình “phường, xã kiểu mẫu” về văn minh đô thị và trật tự công cộng.

Một số địa bàn trọng điểm triển khai như đặc khu Côn Đảo, xã đảo Thạnh An (thuộc huyện Cần Giờ cũ), phường Xuân Hòa và khu vực trung tâm phường Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: hcm.gov.vn)

Ông Cường cho biết Thành phố đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thông qua xây dựng phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và hệ thống báo cáo điện tử dùng chung cho toàn Thành phố; tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý.

"Quan điểm xuyên suốt của TP.HCM là quản lý trật tự đô thị phải thực hiện quyết liệt nhưng linh hoạt, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và quyền đi bộ của người dân, vừa cân nhắc hài hòa với nhu cầu mưu sinh và hoạt động kinh doanh thực tế", ông Cường yêu cầu.

Xử lý hơn 33.000 vi phạm

Kế hoạch 53 triển khai 2 nhóm giải pháp với 33 nhiệm vụ, giao cho 10 sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị

Theo Công an TP.HCM, tính từ ngày 6/2 đến 5/4, Công an TP.HCM tiếp nhận hơn 1.125 phản ánh qua tổng đài 1022, hơn 895 phản ánh qua mạng xã hội và hơn 256 phản ánh qua điện thoại, liên quan đến trật tự đô thị và trật tự công cộng.

Công an Thành phố xác định 1.742 khu vực phức tạp về trật tự công cộng gồm chợ, trường học, bệnh viện và tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu nhiều giải pháp quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, giảm ùn tắc giao thông. (Ảnh: hcm.gov.vn)

Đồng thời tháo dỡ hơn 2.200 bảng hiệu quảng cáo, tạm giữ nhiều phương tiện, mái che, vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Các đơn vị cũng tổ chức hơn 35.000 lượt tuyên truyền và vận động hơn 34.000 cơ sở ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường.

Công an Thành phố cũng sử dụng hệ thống camera an ninh để phát hiện và xử lý hơn 114 trường hợp vi phạm, đồng thời vận động người dân chia sẻ dữ liệu camera phục vụ quản lý đô thị và an ninh trật tự.

Các địa phương cũng triển khai pano “ứng xử nơi cộng đồng”, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, Thành phố đã rà soát 11 vị trí nghiên cứu bãi đậu xe thông minh và triển khai thu phí đậu xe tự động trên 23 tuyến đường.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục hoàn thiện kế hoạch quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị; rà soát quy hoạch bãi đậu xe, chợ đêm, phố đi bộ; xây dựng mô hình kinh tế đêm phù hợp. Đồng thời thành lập các tổ tự quản tại khu dân cư, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị và mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

Theo đại diện Sở Xây dựng, việc lập lại trật tự đô thị và xây dựng các phường, xã, đặc khu theo hướng kỷ cương, văn minh là nhiệm vụ chiến lược, có tính lâu dài. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm cải thiện mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp phục vụ mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực lưu thông của hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Nhiều tuyến đường đủ điều kiện thu phí vỉa hè được hực hiện đồng bộ ở TP.HCM.

Cấp tập xây dựng công trình, giao thông thông minh

Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an TP.HCM và các sở, ngành liên quan, để hoàn thiện kế hoạch giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026–2030.

Mục tiêu là giảm từ 5–10% số vụ ùn tắc, nâng cao năng lực thông hành trên toàn hệ thống giao thông và xử lý ít nhất 75% các điểm có nguy cơ ùn tắc cao.

Các giải pháp được chia thành hai nhóm chính: nhóm công trình và nhóm giải pháp phi công trình.

Với nhóm giải pháp công trình, Thành phố tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án giao thông chuyển tiếp từ giai đoạn 2021–2025. Mục tiêu hoàn thành 39/45 dự án.

Đồng thời, khởi công 53 dự án mới trong giai đoạn 2026–2027, trong đó có 7 dự án cầu vượt thép cấp bách cần làm ngay trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027, nhằm giải quyết nhanh các điểm ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng loạt công trình mang tính cấp bách cũng đầu tư, như 15 đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính; xây dựng cầu vượt đi bộ, phát triển 5 bãi đậu xe cao tầng tại các khu vực bến xe buýt, cùng 4 công trình sửa chữa và bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt...

Với nhóm giải pháp phi công trình, Thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trật tự đô thị, tổ chức giao thông khoa học, linh hoạt và phù hợp với thực tế. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành giao thông, gắn với kiểm soát xe cá nhân.

Các biện pháp phân luồng giao thông tại các khu vực trọng điểm như trung tâm Thành phố, cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất cũng được đẩy mạnh.