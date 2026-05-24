Nhịp sống bình yên tại làng chài hơn 100 năm tuổi dưới chân núi ở TP.HCM

Đến khoảng 9h, bãi biển tấp nập những chiếc thuyền thúng. Nhìn từ trên cao, cả bãi biển như một bức tranh sống động với những vòng tròn nối tiếp nhau giữa nền cát trắng và sóng biển xanh. Đây không chỉ là hình ảnh đặc trưng của làng chài mà còn là dấu ấn của một làng nghề truyền thống tồn tại hàng trăm năm, gắn với biết bao thế hệ ngư dân bám biển mưu sinh.