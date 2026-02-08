Làng chài Gia Lai hồi sinh sau bão lịch sử, buôn bán tấp nập bên sóng nước

Có mặt tại chợ cá này từ sáng sớm trong chuyến du lịch cùng gia đình, chị Minh Vân (ngụ TP.HCM) cho rằng, khi đặt chân đến chợ cá ven biển, tận tay chọn những mớ cá, con mực tươi ngon và hít thở bầu không khí từ biển trong lành, ngắm nhìn khung cảnh mua bán của người dân nơi đây, gia đình chị rất vui với trải nghiệm ý nghĩa.