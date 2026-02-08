Làng chài Gia Lai hồi sinh sau bão lịch sử, buôn bán tấp nập bên sóng nước

Bình yên trên làng chài ven biển ở Gia Lai.
Những ngày cuối năm, làng chài, chợ cá Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) mang vẻ đẹp bình yên.
Cảnh tượng đầu tiên cảm nhận khi đặt chân đến các làng chài Xuân Thạnh là sự hồi sinh bên những ngôi nhà đổ nát sau trận bão lịch sử hồi tháng 11/2025. Cuộc sống của người dân bên chân sóng vẫn mộc mạc, hối hả, mang đậm nét đặc trưng của các làng chài xứ biển.
Những chiếc thuyền thúng xanh tròn trịa và những giỏ cá đầy ắp hòa vào nhau tạo nên khung cảnh yên bình.
Chợ cá ở làng chài Xuân Thạnh không hề có các "sạp hàng", người bán chỉ cần một tấm bạt nhỏ trải vội, hay thậm chí chỉ là những chiếc rổ nhựa xếp san sát nhau trên nền cát vàng mịn dưới chân sóng.
Người mua người bán giữa bãi cát, bàn bạc giá cả bằng giọng nói đặc trưng của người dân xứ Nẫu.
Khi mặt trời lên, nhiều người dân nơi đây lại tất tả mưu sinh trong niềm vui khi thuyền đầy ắp tôm cá.
Những người phụ nữ làng chài khi chốt được giá "hời" với khoang thuyền thúng đầy cá.
Nhưng đâu đó cũng có những ánh mắt trầm lắng khi họ không còn được lời lãi nhiều từ mẻ cá với nhiều lý do như thời tiết không thuận, biển động hay sản lượng thu hoạch ít ỏi.
Phiên chợ cá làng chài Xuân Thạnh với những hải sản từ biển ban tặng sau một đêm đánh bắt. Từ cá lớn, cá bé đủ chủng loại tươi rói, lấp lánh ánh bạc cho đến những rổ mực ống, mực lá còn nháy nheo, đổi màu hay những thúng ruốc đỏ hồng.
Có mặt tại chợ cá này từ sáng sớm trong chuyến du lịch cùng gia đình, chị Minh Vân (ngụ TP.HCM) cho rằng, khi đặt chân đến chợ cá ven biển, tận tay chọn những mớ cá, con mực tươi ngon và hít thở bầu không khí từ biển trong lành, ngắm nhìn khung cảnh mua bán của người dân nơi đây, gia đình chị rất vui với trải nghiệm ý nghĩa.
"Tới đây chúng tôi thấy rất bình yên, không khí trong lành. Người dân nơi đây chân chất, thật thà, khung cảnh lại rất đẹp. Đây là chuyến đi rất ý nghĩa với cả gia đình chúng tôi", chị Vân nói.
Chợ cá, làng chài Xuân Thạnh hồi sinh trở về với nét bình yên vốn có lâu đời, một không gian không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng cười nói xôn xao.
Khi mặt trời lên cao, những phiên chợ cá cũng tan, những con thuyền nằm phơi mình dưới nắng, chuẩn bị cho chuyến hành trình mưu sinh mới.
Trước đó đầu tháng 11/2025, làng chài Xuân Thạnh hứng chịu sự tàn phá kinh hoàng từ bão Kalmaegi. Hàng trăm ngôi nhà nằm nép mình bên triền cát đều trở thành bãi gạch vụn, đổ nát.
Sau một đêm tránh trú bão trở về thì tất cả chỉ còn là khoảng trống, bão Kalmaegi "nuốt" mất làng, người dân làng chài Xuân Thạnh chỉ biết lặng lẽ giữa đống đổ nát, mặt ai cũng đờ đẫn vì nhà không còn.