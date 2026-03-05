Vì sao chú Minion hạnh phúc gây sốt, thành biểu tượng chữa lành của giới trẻ?

(VTC News) -

Trên mạng xã hội, nhiều người đang chia sẻ hình ảnh nhân vật Minion màu vàng, gương mặt mãn nguyện đứng ở nhiều khung cảnh khác nhau. Nhiều bài đăng về nhân vật này thu hút hàng triệu lượt tương tác, thậm chí không ít bạn trẻ còn lấy chúng làm hình nền điện thoại, máy tính.

Minion xuất hiện lần đầu trong bộ phim hoạt hình ăn khách Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) ra mắt năm 2010. Chúng là những sinh vật màu vàng tí hon được giới thiệu là đội quân trợ thủ đắc lực sống tại căn hầm bí mật của ác nhân Gru.

Minion dành cả ngày để chế tạo vũ khí, thử nghiệm các phát minh điên rồ và giúp đỡ Gru thực hiện âm mưu đánh cắp mặt trăng đầy tham vọng. Dân mạng ví chúng với những nhân viên văn phòng cực khổ vì công việc và bánh vẽ của sếp.

Ban đầu, hình ảnh chú Minion hạnh phúc được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Trung Quốc. Sau đó, nhân vật này nhanh chóng lan rộng khắp mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người trẻ yêu thích, cảm thấy được chữa lành, chia sẻ rằng họ cảm thấy chú Minion hạnh phúc có nét tương đồng với mình khi tan làm.

Hình ảnh chú Minion hạnh phúc đang nổi tiếng khắp mạng xã hội.

"Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của mấy em Minion này mà tôi cứ ngỡ như đang soi gương phản chiếu chính bản thân mình vào lúc đúng 18h ra khỏi cơ quan mỗi ngày"; "Chúng ta đều là những trợ thủ đắc lực trong căn hầm bí mật mang danh văn phòng, cả ngày miệt mài chế những báo cáo không tưởng thay vì vũ khí cho Gru"; "Một nhân vật hoạt hình từ mười mấy năm trước bỗng chốc trở thành biểu tượng chữa lành cho giới trẻ hiện nay"...

Thu Trang chia sẻ: "Thề luôn, nhìn cái bản mặt mãn nguyện của mấy con Minion này là tôi thấy cả một bầu trời tự do, kiểu như vừa lén sếp rút phích cắm máy chủ để cả công ty được nghỉ sớm vậy. Cái nụ cười đó không phải tự nhiên mà có đâu, đó là nụ cười của một nhân viên vừa thoát khỏi xiềng xích mang tên deadline và đang trên đường đi tìm chân lý cuộc đời ở quán ốc đầu ngõ".

Huyền Phan viết: "Cái khuôn mặt thỏa mãn đến mức quên mọi việc kia chính là biểu tượng bất diệt cho hội những người coi việc tan làm là tôn giáo và coi sếp là thử thách của lòng kiên nhẫn. Ai mà lấy ảnh này làm hình nền thì đích thị là đang ngầm phát tín hiệu khẩn cấp rằng: Đừng chạm vào tôi, tôi đang bận hạnh phúc vì sắp được về nhà nằm ườn ra như một trái chuối chín cây".

Không ít bạn trẻ cũng mong muốn rằng mình được đi du lịch khắp nơi như chú Minion kia. "Tôi tự an ủi bản thân rằng cuộc đời không chỉ có những cuộc họp vô tri, mà còn có những đồng cỏ xanh mướt và những rừng hoa đẹp, quả mọng đầy đang chờ đợi phía sau cánh cửa văn phòng. Ước gì được như chú Minion đi du lịch khắp nơi", Hoàng Tuấn viết.

Thậm chí, còn có người bảo đây là vẻ mặt của mình sau khi trả hết nợ nần: "Tôi sau khi giả hết nợ nần cũng sẽ làm vẻ mặt như kia. Lúc đó, tôi phải thuê một căn homestay nằm im ngủ 3 ngày 3 đêm, tự thưởng vài chai bia vì đã vượt qua được những năm tháng nợ nần khó khăn đến nhường nào".

Dưới đây là một số hình ảnh Minion hạnh phúc mà nhiều người dùng làm hình nền điện thoại.