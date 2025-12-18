Vì sao trào lưu 'bánh kem thành tựu' gây sốt cuối năm 2025?

(VTC News) -

Clip: Nhóm bạn kể về những thành tích năm vừa qua cùng chiếc "bánh thành tựu". (Nguồn: @hoinaydoc)

Cuối năm 2025, mạng xã hội bước vào "mùa tổng kết" với đủ loại video nhìn lại hành trình một năm, cộng đồng bất ngờ bị cuốn theo một trào lưu mới, đó là “bánh kem thành tựu”. Không cần hình ảnh hào nhoáng hay những cột mốc gây choáng ngợp, trào lưu này chinh phục người xem bằng sự giản dị, chân thực và đầy cảm xúc.

Để hướng đến năm mới tích cực hơn, nhiều nhà sáng tạo nội dung thuộc thế hệ Z bắt đầu đăng tải hình ảnh, video về những chiếc bánh thành tựu năm 2025 của riêng mình. Đây là cách họ tự ăn mừng những thành công nhỏ, đồng thời đem lại cho bản thân sự khoan dung để nhận ra mình trưởng thành ra sao qua một năm.

Bánh kem thành tựu là chiếc bánh dùng để tự chúc mừng bản thân. Bánh có thể do chính tay làm, được trang trí theo sở thích cá nhân, hoặc đơn giản là mua sẵn ở siêu thị. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, trên mặt bánh cắm những que tăm nhỏ (hoặc cắm cây nến), mỗi que gắn kèm một mẩu giấy ghi lại từng thành tựu trong năm qua. Thành tựu ấy có thể rất lớn, cũng có thể vô cùng nhỏ, nhưng tất cả đều đáng được ghi nhận và trân trọng.

Nhóm bạn thổi nến sau khi kể về những thành tựu của bản thân. (Ảnh: @wuyentei_)

Một nghệ sỹ Indie trẻ kể về thành tựu sáng tác 8 bài hát trong 1 năm. (Ảnh: @daquin)

“Lúc viết từng mẩu giấy cắm lên bánh, mình mới nhận ra là năm nay không tệ như mình vẫn nghĩ. Có những việc rất nhỏ thôi, như dám từ bỏ công việc độc hại hay bắt đầu yêu bản thân hơn, nhưng với mình đó là cả một quá trình", Lê Hoàng Minh Nhật (23 tuổi, TP.HCM), một gen Z tham gia trào lưu, chia sẻ.

Không chỉ là hoạt động cá nhân, bánh kem thành tựu còn thường xuất hiện trong các buổi tụ họp bạn bè, gia đình. Mọi người quây quần bên nhau, lần lượt tự giới thiệu tên, đọc to thành tựu của mình khi gắn mẩu giấy lên bánh. Những người còn lại sẽ dành cho họ một tràng pháo tay. Cách làm này tạo nên không khí vừa vui vẻ, vừa mang tính tương tác cao, giúp mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua và chia sẻ câu chuyện của mình với những người thân yêu.

Danh sách thành tựu được chia sẻ rất đa dạng. Có người kể mình vừa thoát khỏi một mối quan hệ đầy chất bạo hành và hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Có người hạnh phúc vì đỗ vào trường đại học mơ ước. Có người lặng lẽ ghi lại việc vượt qua năm đầu tiên sau khi mất mẹ vì ung thư. Cũng có những chiếc bánh nhắc đến hành trình sinh con, trở thành bà nội trợ toàn thời gian phục vụ hai đứa trẻ, hay niềm hạnh phúc được đón một bé gái sau hai lần sảy thai...

Trào lưu này được cho là bắt nguồn từ cuối tháng 11 ở nước ngoài, với tên gọi quốc tế là “asscomplishment cake trend”, xuất hiện trong các buổi tụ họp Friendsgiving, bữa tiệc theo chủ đề Lễ Tạ ơn cùng bạn bè, phổ biến tại Mỹ. Trong các clip lan truyền, nhóm bạn thường ngồi cùng nhau, cắm những que tăm nhỏ ghi lại thành tựu đáng tự hào nhất trong năm và cổ vũ cho nhau bằng những tràng vỗ tay rộn ràng.

Giải thích lý do trào lưu “bánh kem thành tựu” gây sốt, nhiều ý kiến cho rằng, trong thế giới đầy biến động, nhiều áp lực, khó khăn và lo lắng, xu hướng này giống như một luồng gió mới. Thay vì khiến người ta rơi vào bẫy so sánh hay tự nói xấu bản thân, chiếc bánh thành tựu mang đến một góc nhìn tích cực hơn về việc tổng kết năm cũ: Mộc mạc, chân thực và đủ để khiến người khác vui lây.

Nhóm bạn kể về những thành tựu tích cực trong năm qua. (Ảnh: @hoinaydoc, @lalinhh21)

Điểm thú vị là phần bình luận dưới các bài đăng thường mang màu sắc hài hước rất “đời”, như: “Thành tựu năm nay của tôi là vẫn sống khỏe và là công dân tốt”, hay “Bánh của tôi chỉ cần một que là vượt qua năm 2025 khó khăn mà không bỏ cuộc”. Những câu nói tưởng như bông đùa ấy lại nhận được hàng nghìn lượt thích vì quá đồng cảm.

Điều tuyệt vời nhất của trào lưu này chính là tính cá nhân hóa. Nội dung chiếc bánh hoàn toàn do người làm quyết định. Có bánh nói về lễ đính hôn, đám cưới; cũng có bánh thể hiện niềm tự hào khi chấm dứt những mối quan hệ không còn phù hợp. Có bánh nhắc đến những chuyến đi, những lần chuyển nhà, những cuộc hội ngộ bất ngờ; cũng có bánh ghi lại chuyện thăng chức, tốt nghiệp, hoặc thậm chí là bị sa thải nhưng tìm thấy hướng đi mới cho đam mê.

Những chiếc bánh thành tựu, vì thế, không chỉ là món tráng miệng cuối năm, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng: Mỗi người đều có những điều xứng đáng để tự hào, theo cách rất riêng của mình.

Clip: Nhóm bạn nước ngoài kể về những thành tích trong năm qua. (Nguồn: @garbo.zhu)