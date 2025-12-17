Kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines, chung kết SEA Games 33 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 0-0 Philippines Tiếp tục cập nhật

Tối 17/12 tại Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Giống như cuộc đối đầu ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát trận đấu nhờ kỹ thuật khéo léo và những pha phối hợp bóng ngắn. Trong khi đó, Philippines chơi bóng đơn giản, dựa vào ưu thế về thể chất để khai thác bóng bổng.

Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chơi tốt. Điều duy nhất nằm ngoài sự kiểm soát của đội tuyển nữ Việt Nam là những quyết định khó hiểu của trọng tài. Chính điều này khiến Nguyễn Thị Bích Thùy mất oan bàn thắng trong hiệp một.

Sau pha xử lý khéo léo và chuyền bóng rất đẹp của Ngân Thị Vạn Sự, Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Pha quay chậm cho thấy rõ đây là sai lầm khó tin của trọng tài.

Trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy.

Ngoài tình huống "cướp trắng" bàn thắng hợp lệ, trọng tài còn có nhiều quyết định gây tranh cãi khi bỏ qua các pha phạm lỗi rõ ràng của cầu thủ Philippines. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của một số tuyển thủ Việt Nam. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn cố gắng kiểm soát trận đấu.

Thế trận không thay đổi trong hiệp 2. Đội tuyển nữ Việt Nam ép sân nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ và rất quyết liệt của đối thủ. Trong khi đó, Philippines chỉ trông chờ vào bóng bổng để tạo ra các pha tranh chấp khiến các hậu vệ Việt Nam mất sức nhiều.

* Tiếp tục cập nhật.

Đội hình Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14); Trần Thị Duyên (15), Lương Thị Thu Thương (2), Lê Thị Diễm My (13), Hoàng Thị Loan (5), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19); Cù Thị Huỳnh Như (18), Thái Thị Thảo (11), Ngân Thị Vạn Sự (21); Nguyễn Thị Bích Thùy (23), Phạm Hải Yến (12).

Philippines: Olivia McDaniel (1), Jessika Cowart (3), Hali Long (5), Jaclyn Sawicky (6), Sara Eggesvik (8), Angela Beard (13), Isabella Pasion (15), Sofia Wunsch (16), Alessandrea Carpio (19), Mary Ramirez (21), Alexa Pino (23).