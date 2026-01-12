Phim Lằn ranh tập 50: Triển mặc cả với người tình, Thiệu bỏ trốn ra nước ngoài

(VTC News) -

Phim Lằn ranh tập 50 lên sóng tối nay (12/1) tiếp tục đẩy các nhân vật vào những lựa chọn đầy toan tính và nguy hiểm, khi những bí mật dần lộ diện.

Phim "Lằn ranh" tập 50 lên sóng tối 12/1 có nhiều diễn biến gay cấn.

Sau khi qua đêm với Triển (Mạnh Trường), Thuỷ (Bích Ngọc) bất ngờ tiết lộ việc cô ở bên anh hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của Trinh (Huyền Trang). Nhận ra bản thân cũng chỉ là một quân cờ trong mớ bòng bong rối rắm của chị Trinh, Thuỷ tìm cách ngọt nhạt, mong Triển ra tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, với một người thực dụng như Triển, không có sự giúp đỡ nào là vô điều kiện. Anh thẳng thắn đặt ra yêu cầu: "Được nhưng anh cần em làm cho anh một việc, sau đó em sẽ rời đi, với một khoản tiền lớn, rồi em sẽ thành bà chủ. Chị Trinh có một cuốn sổ", Triển nói.

Ở một diễn biến khác, Thu (Hồng Diễm) – Viện phó Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh đơn tố cáo Chủ tịch Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) do Khắc (Tiến Lộc) gửi. Quá trình điều tra hé lộ một chi tiết bất ngờ liên quan đến người em trai của ông Thuỷ từng dính líu đến một dự án sai phạm trong quá khứ. Phát hiện này có thể trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng điều tra mới và làm lung lay vị thế của chủ tịch Thủy.

Thu phát hiện người em trai của ông Thuỷ từng dính líu đến một dự án sai phạm trong quá khứ.

Trong khi đó, Thiệu (Mạnh Cường) nhận ra bản thân khó có thể thoát khỏi vòng vây pháp luật nên quyết định rời khỏi Việt Đông ngay trong đêm. Trước lúc bỏ trốn, Thiệu còn kịp căn dặn đàn em thân tín (Duy Hưng) một việc quan trọng, hé lộ khả năng sẽ còn những diễn biến khó lường sau khi hắn rời đi.

Tập 50 phim Lằn ranh sẽ chiếu vào tối 12/1 trên VTV1.