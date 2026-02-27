Phim ‘Nhà ba tôi một phòng’ của Trường Giang chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang vừa chạm mốc doanh thu phòng 100 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu (tính đến 18h30 ngày 27/2). Sau Thỏ ơi của Trấn Thành, đây là phim điện ảnh thứ 2 đạt mốc doanh thu này trong số loạt phim Việt ra mắt dịp Tết Bính Ngọ.

Với thành tích này, Trường Giang cũng ghi tên mình vào danh sách những "đạo diễn trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Phim điện ảnh đầu tay của Trường Giang chạm mốc 100 tỷ đồng.

Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút thương hiệu, mà còn mở ra một cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của Trường Giang. Anh bước vào vai trò đạo diễn với hành trang là kinh nghiệm sân khấu, truyền hình và khả năng nắm bắt tâm lý khán giả đại chúng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ đã ấp ủ dự án này suốt 5 năm, chờ đủ thời gian học hỏi và quan sát để có thể bắt tay sản xuất.

Trường Giang đảm nhận 4 vai trong "Nhà ba tôi một phòng".

Nhà ba tôi một phòng ra rạp vào ngày Mùng 1 Tết. Trường Giang lần đầu lấn sân điện ảnh với 4 vai trò gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính và biên kịch.

Trong phim, Trường Giang vào vai ông Thạch, người đàn ông quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm dưa cà. Con gái ông là Hoài An (Minh Anh), đam mê lĩnh vực thời trang và ước mơ du học trời Âu.

Ở tuổi mới lớn, cô bắt đầu tò mò về tình yêu đôi lứa khiến ông Thạch lo lắng, trong vô thức muốn kiểm soát cuộc sống riêng của con gái. Điều này làm mối quan hệ của hai cha con vốn hòa thuận bỗng trở nên căng thẳng.

Ngoài ra, căn bệnh Alzheimer cũng khiến ông Thạch quên đi nhiều thứ nhưng vẫn không quên lo lắng cho tương lai con gái.

Ở dự án lần này, bộ phim của Trường Giang nhận được đồng của khán giả khi theo đề tài gia đình, phù hợp với dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên phim lựa chọn lối kể chuyện an toàn, thậm chí có phần cũ kỹ. Những mảng hài của phim ghi điểm với khán giả song mảng bi lại kém thuyết phục, lạm dụng nước mắt khiến người xem có phần mệt mỏi.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng phim có thời lượng khá dài, nhịp phim chậm, phần độc diễn của nhân vật chính kéo dài cũng là điểm gây tranh cãi.