Tạm dừng giảng dạy với cô giáo bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất

(VTC News) -

Trường Tiểu học Trưng Nhị vừa có báo cáo gửi UBND phường Phúc Yên (Phú Thọ) về việc tạm thời cho thôi đứng lớp với nữ giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất.

Theo nhà trường, căn cứ vào diễn biến phản ánh trên mạng xã hội về tiết học của cô giáo Nguyễn Thị Sinh tại lớp 2A2, Trường Tiểu học Trưng Nhị phối hợp với UBND phường Phúc Yên để xác minh, giải quyết.

Nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên và ổn định tâm lý học sinh, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất tạm thời cho bà Nguyễn Thị Sinh thôi đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học.

Sự việc xảy ra vào tiết 3 buổi chiều 24/2 tại lớp 2A2 trong giờ Đạo đức do cô Nguyễn Thị Sinh phụ trách. Thời điểm đó, lớp có giấy rác, giáo viên yêu cầu học sinh nhặt để giữ gìn vệ sinh chung.

Hình ảnh tại lớp học hôm diễn ra sự việc.

Sau khi nhặt rác, cô cho học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn. Học sinh đưa ra nhiều phương án, trong đó có phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít”, nhiều học sinh hưởng ứng và cúi xuống. Trong đó, một số bạn đã nhanh nhẹn thực hiện hành động.

"Trên thực tế, cứ đến tiết dạy của cô Sinh, cô và cả lớp đều vệ sinh lớp học và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học cho các em. Tuy nhiên, trong tiết dạy ngày 24/2 phát sinh tình huống bất ngờ nên bản thân cô Sinh chưa kịp thời ngăn cản hành động bộc phát của học sinh, dẫn đến sự việc trên", báo cáo của trường nêu.

Về phương án xử lý, bà Lương Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên viết tường trình, rà soát diễn biến sự việc và báo cáo UBND phường Phúc Yên. Đồng thời, trường tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh. Bản thân cô Sinh nhận thấy lỗi sai của mình và xin lỗi học sinh, phụ huynh.

Trong ngày 25 và 26/2, UBND phường Phúc Yên ban hành văn bản gửi công an phường, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Văn bản nêu rõ, UBND phường đã nhận được báo cáo của nhà trường về nội dung đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến sự việc tại lớp 2A2.

UBND phường giao công an xác minh, tham mưu giải quyết theo quy định; sau khi có kết quả sẽ báo cáo cụ thể với Sở GD&ĐT.