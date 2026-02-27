XSMN 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 27/2. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 27/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 27/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 27/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời hạn trên, vé sẽ không còn được chấp nhận chi trả.

- Theo quy định hiện hành, thời gian thanh toán giải thưởng tối đa là 05 ngày kể từ khi Công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, việc chi trả thường được thực hiện sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé dùng để lĩnh thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, trong đó các thông tin in trên vé cần đúng với kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng trùng khớp với một trong các giải của kết quả quay thưởng do Công ty XSKT công bố.

- Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn về hình thức, đúng kích thước ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

