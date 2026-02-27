Giá mềm, nhỏ gọn, linh hoạt: VinFast VF 3 giúp chủ xe không ngại lên đời 4 bánh

(VTC News) -

Mẫu mini SUV này cũng đang tạo nên một phong cách mới trong cộng đồng người dùng trẻ nhờ thiết kế cá tính, cách sử dụng đơn giản và chi phí hợp lý.

Thiết kế “cool ngầu”, công năng đủ đầy cho lối sống năng động

Nhiều người dùng trẻ chia sẻ, VF 3 không chỉ là chiếc xe “mua vì cần”, mà còn là cách thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Các lựa chọn màu sắc trẻ trung, khả năng cá nhân hóa cao giúp VF 3 trở thành một phần trong phong cách sống sáng tạo của người dùng. Trên các hội nhóm, không ít người dùng đã thỏa sức thể hiện cá tính trên chiếc xe của mình.

Bên cạnh những ấn tượng từ vẻ bề ngoài, anh Vũ Quang Chiến (kỹ sư ô tô tại Hà Nội), chủ xe VF 3 đánh giá cao tính thực dụng của mẫu mini SUV nhà VinFast. Kích thước nhỏ gọn, tầm nhìn thoáng của VF 3 giúp trải nghiệm lái xe trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Từ khi có chiếc VF 3, vợ chồng mình thay đổi hẳn thói quen, gia đình mình đi chơi nhiều hơn. Đi lại tiện gần như xe máy, lại che mưa, che nắng được”, anh Chiến nói.

Nhiều người dùng trẻ cũng đánh giá cao VF 3 trong việc mang lại trải nghiệm “dễ chịu hơn mong đợi” so với những hình dung ban đầu về một mẫu xe cỡ nhỏ. Động cơ điện cho phản hồi nhanh ở dải tốc độ thấp, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, đồng thời vẫn đủ tự tin khi di chuyển trên các tuyến đường liên tỉnh. Với anh Lam Hoàng, một designer làm việc tại TP.HCM, các chuyến đi cuối tuần, đưa đón con nhỏ hay về quê du xuân, thăm gia đình trở nên an toàn và thuận tiện hơn khi anh sắm chiếc VF 3 mới.

Theo anh, VF 3 là bước đệm phù hợp cho người dùng khi chuyển từ xe máy sang ô tô điện. Mẫu mini SUV nhà VinFast có cách vận hành đơn giản, thực dụng, công năng đầy đủ, ít thao tác, không cần làm quen với hộp số hay các quy trình bảo dưỡng phức tạp. Sự tối giản và thực dụng này giúp người mới nhanh chóng thích nghi với “cuộc sống 4 bánh”.

Chi phí tối ưu giúp người trẻ trải nghiệm nhiều hơn

Khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng phổ thông với mức giá “tí hon” là lý do VF 3 trở thành “vua doanh số” của thị trường xe Việt trong năm qua, với hơn 44.500 xe được bán ra.

Hiện tại, VinFast VF 3 càng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast. Từ mức giá niêm yết 302–315 triệu đồng, người mua có thể chọn ưu đãi trực tiếp 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” hoặc phương án trả góp 0 đồng trả trước, lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu.

Cùng với việc được miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, chi phí lăn bánh của VF 3 được tối ưu đáng kể - điều vô cùng ý nghĩa với người trẻ đang phải cân đối nhiều khoản chi tiêu.

Ngoài chi phí mua xe ban đầu vốn đã nhận nhiều ưu đãi, người trẻ gần như được “quẳng gánh lo đi mà vui sống” nhờ chi phí sử dụng tiết kiệm. Chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng, tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, giúp người dùng gần như không mất chi phí nhiên liệu.

Ngoài ra, cấu tạo xe điện đơn giản cũng giúp giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng. Nhiều chủ xe chia sẻ, chỉ tốn khoảng 500.000 đồng cho mỗi chu kỳ bảo dưỡng (mỗi 15.000 km). Đây là yếu tố giúp chủ xe tránh được những khoản chi ngoài dự kiến - điều thường khiến người mua xe lần đầu lo ngại.

Sở hữu thiết kế cá tính, khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển và mức giá dễ tiếp cận, VF 3 đang góp phần thay đổi cách nhìn nhận của người trẻ về ô tô điện, đồng thời mở ra xu hướng sống mới cho những khách hàng lần đầu sở hữu ô tô.