Ukraine tập kích tên lửa vào cơ sở năng lượng ở Belgorod, Nga

(VTC News) -

Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhắm vào Belgorod, cách biên giới Ukraine 40 km và khu vực xung quanh. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng 5 ngày qua, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng nhỏ hơn của họ.

Một trạm điện ở Belgorod bốc cháy. (Ảnh: Telegram)

"Cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng. Hậu quả là nguồn cung cấp điện, nước và sưởi ấm bị gián đoạn", ông Gladkov xác nhận trên Telegram.

Hiện tại, các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công. Theo ông Gladkov, mức độ thiệt hại sẽ được đánh giá thêm vào lúc trời sáng.

Những hình ảnh được đăng tải trên các kênh Telegram không chính thức cho thấy nhiều khu dân cư chìm trong bóng tối và bầu trời rực sáng bởi những vụ nổ.

Hôm 22/2, người dân tại các khu vực trên lãnh thổ Nga cũng ghi nhận một loạt vụ nổ xảy ra. Các kênh truyền thông và các quan chức xác nhận một số vụ nổ nhắm vào cơ sở dầu khí và điện lực của Nga ở vùng Belgorod cùng Cộng hòa Tatarstan.

Trong khoảng thời gian 20 - 23h ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chặn được 15 máy bay không người lái hướng đến vùng Belgorod. Người dân địa phương cũng báo cáo về các vụ nổ ở Almetyevsk, một thành phố thuộc vùng Tatarstan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.100km.

Trong khi đó, nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có mặt tại Geneva để tiến hành cuộc tiếp xúc riêng rẽ với quan chức Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cho rằng Moskva không vội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. “Các bạn có nghe chúng tôi nói về bất kỳ thời hạn nào chưa? Chúng tôi không đặt ra thời hạn, chúng tôi có nhiệm vụ và đang thực hiện nhiệm vụ đó”, ông Lavrov cho biết.

Tương tự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra “dự báo” hoặc xác định tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine đang ở giai đoạn nào.