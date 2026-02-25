Đặc phái viên của ông Trump: Mỹ và Ukraine đàm phán vào ngày 26/2

(VTC News) -

Trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta diễn ra hôm 24/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Doanld Trump, ông Steve Witkoff xác nhận quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26/2.

Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ được tổ chức tại Geneva từ ngày 17 - 18/2, nhưng không đạt được bước đột phá nào về vấn đề lãnh thổ hay lệnh ngừng bắn sau khi kết thúc.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Doanld Trump, ông Steve Witkoff. (Ảnh: Getty)

Theo hãng tin Interfax Ukraine, ông Witkoff và ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Trump) cũng đến Geneva vào ngày 26/2 để đàm phán với Iran. Trong thời gian ở Geneva, ông Witkoff dự định gặp gỡ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov.

Ông Witkoff đã nói chuyện với ông Umerov qua điện thoại để xin phép Tổng thống Volodymyr Zelensky về cuộc gặp này và cả hai bên gần như liên lạc hàng ngày. Theo ông Witkoff, mục tiêu của cuộc họp là tiếp tục những cuộc đối thoại khởi xướng từ các cuộc đàm phán tổ chức gần đây và tìm cách đạt được thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc gặp ở Geneva, ông Umerov có thể sẽ đến Mỹ để tiến hành vòng đàm phán khác, ông Witkoff nói thêm.

Ông Witkoff cũng cho biết ông và ông Trump tin nên có cuộc gặp ba bên giữa ông Zelensky, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh, dù ông thừa nhận các cuộc đàm phán hiện tại vẫn chưa tiến đến giai đoạn đó.

Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cũng thông tin vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga có thể được tổ chức tại Geneva vào ngày 26 - 27/2.

"Khoảng ngày 27/2, có thể chênh lệch một hoặc hai ngày. Điều đó có nghĩa là ngày 26/2 nằm trong khung thời gian đó. Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị. Đây là vấn đề về nghi thức. Cả ba bên hay đúng hơn là bốn bên, vì có nước chủ nhà, đều phải đồng ý", ông Budanov nói.

Hiện tại, Điện Kremlin chưa xác nhận thời cụ thể diễn ra các cuộc đàm phán.