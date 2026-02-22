Nổ lớn tại miền Tây Ukraine, nghi tấn công khủng bố

(VTC News) -

Ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau các vụ nổ xảy ra rạng sáng 22/2 tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Nhà chức trách nhận định đây có thể là “hành động khủng bố”, đồng thời mở cuộc điều tra hình sự.

Theo Văn phòng công tố khu vực Lviv, sự việc bắt đầu khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp về việc có dấu hiệu đột nhập tại một cửa hàng gần trung tâm thành phố.

Sau khi lực lượng chức năng tới hiện trường, một vụ nổ xảy ra. Ít lâu sau, thêm một vụ nổ thứ hai tiếp diễn khi tổ công tác khác được điều đến.

Tòa nhà bị hư hại tại hiện trường các vụ nổ ở trung tâm thành phố Lviv, ngày 22/2/2026. (Ảnh: Roman Baluk/Reuters)

Một nữ cảnh sát 23 tuổi thiệt mạng trong vụ việc. Một xe tuần tra và một ô tô dân sự bị hư hại, cơ quan công tố cho biết.

Văn phòng công tố khu vực Lviv đã mở cuộc điều tra về “hành vi khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng”, song cho biết các tình tiết cụ thể vẫn đang được làm rõ.

“Đây chắc chắn là một hành động khủng bố”, Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy viết trên Facebook. Hiện giới chức chưa công bố nghi phạm đứng sau vụ tấn công.

Trong khi đó, thủ đô Kiev của Ukraine cũng hứng các đợt tập kích phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm. Người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ sau khi còi cảnh báo tên lửa đạn đạo vang lên.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm thành phố Lviv, nơi cảnh sát cho biết có sĩ quan thiệt mạng và bị thương, ngày 22/2/2026. (Ảnh: Roman Baluk/Reuters)

Lviv nằm cách xa tiền tuyến miền đông và thường được xem là khu vực tương đối an toàn của Ukraine. Nhà chức trách cho biết đang tăng cường an ninh tại các khu vực công cộng trong khi tiếp tục truy tìm thủ phạm.